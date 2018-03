Wir wissen nicht, ob dieses Projekt jemals das Licht der Welt erblicken wird. Aber trotzdem ist es zumindest zum aktuellen Zeitpunkt einen Blick wert. RESIDENCE of EVIL will in die Fußstapfen von Resident Evil treten und dem alten Horror-König Tribut zollen. Ein erster Trailer zeigt, dass die Entwickler bei MoonGlint sämtliche Features aus dem ersten Teil übernehmen. Allerdings garnieren sie das Ganze mit einer eigenen Story. Diese soll das gesamte Entwickler-Team ins Spiel stecken und durch die virtuelle Hölle schicken.

Der Trailer zu RESIDENCE of EVIL verspricht viel. Doch wird das Spiel überhaupt erscheinen?

RESIDENCE of EVIL soll kostenlos für den PC angeboten werden. Was so vielversprechend aussieht, könnte aber ganz schnell ein Ende finden. In Sachen Namensgebung und möglicher Gewinne durch das Spiel, hat "Resident Evil"-Publisher Capcom sicherlich noch ein Wörtchen mitzureden. Bislang hat sich der Konzern noch nicht zu dem Projekt geäußert. Fan-Projekte dieser Art wurden in der Vergangenheit immer wieder kurz vor der Veröffentlichung gestoppt. Mal schauen, ob dies auch bei RESIDENCE of EVIL der Fall sein wird. Bis dahin könnt ihr immerhin den Trailer zum Spiel genießen.