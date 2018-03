Es ist eine schreckliche und schmerzhafte Erkenntnis. Aber die Industrie zwingt mich dazu, es zuzugeben: Videospiele in Hüllen zu kaufen gehört so langsam der Vergangenheit an. Eine bittere Pille für einen Sammelwahnsinnigen.

Ich bin wie ein Eichhörnchen. Ich horte sehr gerne Dinge. Natürlich sammle ich gezielt diejenigen an, die mein Leben seit Jahrzehnten bereichern. Also neben diesen so genannten "Freunden" Dinge wie Musikalben, Filme, Videospiele natürlich. Am liebsten in der klassischen, in der physischen Form.

Warum? Weil ich sie gerne sehe und in der Hand habe, mich freue, wenn ich den Blick über meine Spielesammlung schweifen lasse. Weil ich mich gern erinnere, mir schöne Anekdoten einfallen, wenn ich alte Spiele aus dem Regal ziehe. Weil ich mich an Artworks erfreuen kann, gern in Handbüchern stöbere, den Geruch beim Öffnen einer frisch ausgepackten Spielehülle liebe.

Auch deswegen, weil ich das Spielerische dadurch auch außerhalb des Spiels haben kann. Mein mir angeborener Sammeltrieb wird durch Kaufanreize gesteigert und wiederum durch Käufe befriedigt. Ich bin ein Opfer des Kommerzes. Eigentlich eher bescheiden und sparsam, aber ein eifriger Konsument, wenn es um meine Hobbies geht.

Der Wahrheit ins Auge blicken

Doch auch ich merke, dass das Kaufen und Sammeln physischer Exemplare von Videospielen seit einiger Zeit immer weniger befriedigend wird. Klar, dieses wohlige Gefühl dabei, im Laden die Spielehüllen in die Hand zu nehmen, ist nach wie vor da. Mir vorzustellen, was sich womöglich an Spaß darin verbirgt und mich dann – wenn das Budget dafür da ist – mit einem Kauf selbst zu belohnen.

Die Verpackungen tragen aber mittlerweile leider nicht mehr sehr viel zur Freude bei. Einen praktischen Nutzen hat das Ganze ohnehin kaum noch (mir gehen langsam die Schränke aus), nun sinkt auch der ideelle Wert physischer Käufe immer weiter für mich. Ich muss es mir eingestehen: Physische Videospiele haben langsam ausgedient.

Außen "na ja", innen "pfui"

Abseits von überteuerten Special Editions sind Videospielverpackungen größtenteils nur noch liebloser Schrott. Die Innenseiten der in billige Hüllen geschobenen Papiereinlagen sind mit Verbraucherhinweisen und allgemeinen Geschäftsbedingungen bedruckt, die sich sonst auf den letzten Seiten von Spieleanleitungen befunden haben.

Aber da es keine Spieleanleitungen mehr gibt, ersetzen die nun das Innenseiten-Artwork. Was findet der geneigte Sammler an der Stelle, die sonst für Beilegeheftchen vorgesehen war? Werbezettelchen, Download-Codes und den Hinweis, dass die digitale Version eines Booklets auf irgendeiner Internetseite bereitliegt. Yippie.

Solche besonderen Spiele-Editionen sind teuer, aber zumindest nicht derart lieblos:

Ich könnte mir das natürlich schönreden, indem ich mir sage, es sei gut für die Umwelt, dass weniger Material verwendet wird. Aber einerseits ist es immer noch eine riesige Menge an Material, die ohne größeren Mehrwert für den Kunden aufgebraucht wird. Zum anderen weiß ich nicht, inwiefern die Inbetriebnahme von immer mehr Servern zum Erhalt und der Bereitstellung von Daten das kleinere Übel für die Umwelt ist. Experten mögen mich bitte aufklären.

Was meinen persönlichen Nutzen der physischen Exemplare zusätzlich zu deren Hässlichkeit mindert, ist die sinkende Langlebigkeit auch der Spiele, die ich heute sammle. Wenn einmal die Server, auf denen Patches und Updates bereitgestellt wurden, abgeschaltet sind, kann ich zwar meine aktuelle Konsole aufbewahren und ein Spiel dann gegebenenfalls nochmals installieren. Ohne "Day 1 Patches" und andere Updates ist das dann aber möglicherweise nicht mal mehr richtig spielbar.

Sammeln lohnte sich mal: Auf Cartridges war noch alles drauf, was es zum Spielen braucht.

Durch die zunehmende Verschiebung in den digitalen Raum stirbt also nicht nur die Vermarktungsform über den Einzelhandel eines Tages aus, sondern auch die Spiele, die sich bereits in meiner Sammlung befinden. Da kann ich auch gleich digital kaufen.

Die "guten alten" Spiele laufen auch heute noch:

Und das, obwohl ich mich davor sträube zuzulassen, dass Videospiele künftig nur noch in dieser Form erwerblich sein könnten. Meine liebsten Herzensstücke in flüchtiger Form hinterlegt ausschließlich auf Festplatten. Momentan ist das natürlich vor allem im Konsolenbereich nicht in naher Zukunft wahrscheinlich, auf lange Sicht gesehen aber wohl schon. Muss ich mich als Sammler nun also schon frühzeitig geschlagen geben?

Natürlich werde ich weiterhin nicht nur digital kaufen. Ich habe mir dieses Konsumverhalten über Jahrzehnte zu stark antrainiert, um es trotz Erkennen der Tatsachen einfach so aufzugeben. So stark, dass ich vermutlich auch noch Datenträger kaufen werde, die lose in Plastiktüten eingewickelt sind, sobald das die einzige physische Distributionsform von Videospielen geworden ist. Ich werde traurig dabei sein, aber ich werde es tun.

Nur bin ich nun an dem Punkt, an dem ich fast begrüßen würde, dass mir die Industrie doch bitte endgültig die Möglichkeit nimmt, Spiele anfassen zu können, anstatt die physischen Exemplare zu noch liebloserem Plastikmüll verkommen zu lassen. Aber nur fast. Denn es würde mir dann doch irgendwie das Herz brechen.

Sammelt ihr gerne Spiele und Spielehüllen? Könnt ihr nachvollziehen, wie es mir damit mittlerweile geht? Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr die Digitalisierung der Spiele begrüßt oder euch wünscht, dass es in Zukunft wieder mehr ansehnliche physische Versionen zu kaufen gibt!