Nachdem das Jahr für Logan Paul nach einem sehr kontroversen YouTube-Video nicht gut anfing, wittert der bekannte YouTuber nun seine Chance auf bessere Zeiten. Wie so viele Streamer, springt er auf den Fortnite-Twitch-Zug. Die Meinungen einiger bekannter Nutzer der Streaming-Plattform gehen da allerdings auseinander.

Seid ihr in Fortnite schon auf die Spur der Eiswagen gekommen?

Trotz der Skandale blieben viele seiner Fans Paul scheinbar treu. Denn noch vor seinem ersten Stream hat der neue Twitch-Streamer bereits 100.000 Follower, wie er stolz auf Twitter kundtut. Dabei ist er nicht der einzige in der Familie, der den Erfolg von Fortnite nutzen will: Sein Bruder Jake Paul verkündete kürzlich auch sein Twitch-Debut.

oh damn Logang we hit 100,000 @Twitch followers in a few hours aight respek



my first stream is going to be so lit 😜🔝🔥 pic.twitter.com/p0tdhOBfbR — Logan Paul (@LoganPaul) 19. März 2018

"Oh wow, Logang, wir haben 100.000 Follower auf Twitch in nur ein paar Stunden erreicht, Respekt. Mein erster Stream wird richtig lit🔥"

Auf YouTube kündigte er seinen neuen Karriereweg mit einem Vlog mit dem Titel "Was zum Henker ist Fortnite?" an. Gegen Ende des Videos teilte er seinen Zuschauern mit, dass sie ihm bald nicht nur beim Fortnite-Zocken zuschauen, sondern sogar mit ihm gemeinsam spielen können. Viele Nutzer reagierten nicht sehr begeistert und warfen ihm Clickbaiting vor, so heißt es in einem Kommentar "Das 1x1 - Wie man schnell an neue Views kommt". "Bleib fern von Twitch", "So zerstört man ein Spiel", heißt es in anderen.

Zu seiner Freude reagierten einige bekannte Twitcher allerdings positiv auf seine Ankündigung:

I don’t think ppl should be upset at all about Logan Paul on Twitch. The amount of ppl he can bring over from YouTube can only be a good thing for the site and has potential of some of those ppl staying and lurking other channels. Use your business mind on this one dudes :] — summit1g (@summit1g) 19. März 2018

"Ich glaube nicht, dass Leute sich über Logan Paul auf Twitch aufregen müssen. Die Anzahl der Leute, die er von YouTube auf Twitch bringen kann, kann nur etwas Gutes sein (...)"

Why is everyone concerned about logan paul coming to twitch? Thats a very large influx of new viewers being brought to the platform. I dont follow his content, can someone explain to me the downside that apparently im missing? — KandiVan (@KandiiVan) 19. März 2018

KandiVan, ein bekannter H1Z1-Streamer, stimmt seinem Kollegen zu und sieht Logan Paul als eine Chance für mehr Twitch-Nutzer. Seine Skandale blieben einigen Nutzern allerdings im Gedächtnis: "Wenn du genug getan hast, dass du deine Videos auf YouTube nicht mehr monetarisieren kannst, haben wir sehr wahrscheinlich keinen Platz auf Twitch für dich (...)", so der Streamer dmbrandon.

Alles in allem scheinen die Meinungen der Twitch-Fans und Streamer in alle Richtungen zu gehen. Während einige ihm eine Chance geben, hat er für andere keine weitere verdient.

Anscheinend möchte jeder ein Stück vom Fortnite-Kuchen abhaben. Dass der kontroverse YouTuber Logan Paul dazugehört, gefällt allerdings nicht jedem - verständlich. Ihr dürft gespant bleiben, ob Paul sich an die strikten Twitch-Regeln hält oder bald schon zurück zu YouTube muss.