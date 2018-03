"Um dich umzusehen, nutze den linken Stick wie hier gezeigt." - Ne, echt jetzt? Danke, Tutorial! Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Können wir bitte damit endlich aufhören?

Die Zeit der Handbücher, Anleitungen und Manuals ist vorüber. Als sich noch ganze Artwork-Abteilungen mit dem Layout, der Lokalisierung und der Produktion inklusive Druckabnahme, Verpackung und Distribution dieser Werke befasst haben, war auch ein Heer von Übersetzern und Testern damit beschäftigt darauf zu achten, dass auch wirklich alle Aspekte des Spiels in einem Manual abgebildet wurden.

Diese Handbücher gibt es immer noch, jedoch wohl beinahe ausschließlich nur noch in digitaler Form auf irgendeiner obskuren Publisher-Seite, deren Adresse als kurze Einblendung im Ladebildschirm eines Spiels erscheint. Niemand besucht diese Seiten, niemand schaut sich die dort hinterlegten Anleitungen an. Wozu auch? Man kann ja davon ausgehen, dass das Spiel einem jeden Schritt erklärt. Und - oh Mann - ja, das tut es auch. Und zwar oftmals so als müsste man einem Fünfjährigen was erklären.

Der grundsätzliche Gedanke ist ja nicht verkehrt. Jeder Spieler soll die Steuerung verstehen und nutzen können. Das geht natürlich im besten Fall durch Anwendung mit gleichzeitiger Erklärung und in Verbindung mit einfachen Aufgaben direkt im Spiel. Neulinge werden das bis zu einem gewissen Grad sicherlich zu schätzen wissen. Jemanden, der seit Jahren mit einem Controller hantiert, wird das eher aufhalten oder nerven. Gut, viele Spiele bieten bereits die Option, solche "Tutorials" zu deaktivieren. Aber es gibt sicher noch genug Spieler, die diese Option nicht wahrnehmen, weil vielleicht könnte man doch etwas Wichtiges verpassen.

Spoiler: Tut man nicht.

Das hält den digitalen Erklär-Bär indessen nicht davon ab, euch immer wieder aufs Neue zu vermitteln, dass ihr durch Drücken von X springt, Viereck die Waffe nachlädt, A eine Auswahl bestätigt und B einen Vorgang abbricht. Und siehe da: So manches Spiel gibt euch diese unsagbar wichtigen Hinweise selbst dann noch, wenn ihr es bereits bis zur Hälfte durchgespielt habt.

"Du kannst diese Erklärung jederzeit im Menü erneut aufrufen"

Die dreifache Absicherung ohne jeglichen Spaßfaktor: Da hätten wir die bereits erwähnte Seite, die niemand besucht. Dann natürlich die ausführliche Erklärung der Grundfunktionen im Tutorial und das gesammelte Nachschlagewerk im Optionsmenü. Letzteres ist durchaus sinnvoll, zumal ihr hierfür nicht erst umständlich surfen müsst, sondern alles direkt im Spiel aufrufen könnt.

Was du nicht sagst, Sherlock ...

Sinnvoll natürlich nur dann, wenn diese meist umfangreiche Sammlung von erklärenden Texten auch verständlich betitelt ist. Ihr sucht danach, wie man eine bestimmte Sorte von Granaten ausrüstet, schärft und einsetzt? Wie wäre es mit einer Überschrift wie "Granaten"? Stattdessen sucht ihr zuerst nach dem Reiter "Kampf", dann den Unterpunkt "Waffen", "Explosiv", "Granaten" und dann endlich seht ihr, was zu tun ist. Das Design solcher Erklärungen lässt oft stark zu wünschen übrig und erweckt den Eindruck, dass ihr eher dazu verleitet werden sollt, euch das Original-Tutorial genau anzusehen. Als Anreiz gibt es vielleicht sogar eine Trophäe oder ein Achievement dafür.

Hier versagt das "an der Hand nehmen" oft. Anstatt eine leicht zugängliche, übersichtliche und verständlich erläuterte Sammlung von Spielregeln darzustellen, handelt es sich viel zu oft um verschachtelte Menüs, die tatsächlich mitunter wichtige Informationen enthalten, die das glorifizierte Tutorial einfach mal so verschwiegen hat.

Wie wäre es mit dem umgekehrten Ansatz? Grundfunktionen wie laufen, springen, umsehen, bestätigen, abbrechen ... also Dinge, die die meisten Spieler schon beherrschen oder die so intuitiv sind, dass sie keine Erklärung benötigen, einfach nicht mehr erklären. Dafür aber auf nicht so klare Funktionen des Spiels genauer eingehen. Die simpelsten Steuerungselemente können auch anhand eines einzigen grafischen Schemas dargestellt werden.

Berüchtigt für überladene Steuerung und verschachtelte Tutorials: Die "Assassin's Creed"-Reihe:

Da gibt es aber noch einen Punkt, der viel zu zufällig gestaltet ist, als dass er zu 100 Prozent wasserdicht sein könnte. Ein Punkt, der euch mitunter wichtige Informationen vermitteln soll, auf den ihr aber nicht zwingend achtet oder der erst gar nicht auftaucht. Ratet mal, wovon hier die Rede ist.

"Wusstest du, dass in Ladebildschirmen Tipps zum Spiel angezeigt werden?"

Gauntlet - Slayer Edition sagt wie es ist.

So oder so ähnlich lautete tatsächlich der Text in einem Ladebildschirm von Gauntlet - Slayer Edition. Da sich das Spiel in vielerlei Hinsicht nicht ernst nimmt, war diese Aussage dort natürlich entsprechend sarkastisch gemeint und regt auch gerne mal zum Schmunzeln an. Gleichzeitig wirft sie aber auch die Frage auf, was das oft soll, diese zufällige Verteilung von Steuerungselementen in Ladebildschirmen, die schnell mal untergehen. Oder die zu schnell ausgeblendet werden. Oder die man nutzt, um mal kurz aufs Handy zu schauen.

Bis zur Meisterschaft persifliert wurden solche Einblendungen wie auch der ganze Tutorial-Wahn im Far Cry 3 - Blood Dragon. Das Spiel ist ohnehin gleichzeitig eine Hommage an die Action-Videoproduktionen der 80er Jahre wie auch eine Parodie auf dieselben. Gleichzeitig machen sich die Tutorials im Spiel selbst lächerlich und vermitteln dennoch Grundwissen. Der Unterhaltungswert ist hoch, die regelrecht überflüssigen Erklärungen sind dennoch gegeben. Niemand kann sich beschweren, wenn dann auch noch die Funktion des Knopfes erklärt wird, der "diese gönnerhaften Erklärungen ausblendet."

Dann wiederum gibt es plakativ implementierte Hinweise, die an den absurdesten Stellen auf vollkommen offensichtliche Umstände hinweisen. Erst kürzlich hat ein User auf Resetera einen Screenshot aus dem kommenden God of War veröffentlicht, der etwas betroffen macht und die Frage zulässt: Halten die Entwickler den herkömmlichen Zocker eigentlich für gänzlich unaufmerksam? Bitte entschuldigt die schlechte Qualität des Screenshots:

"Die Energieleiste des Bosses befindet sich am unteren Bildschirmrand."

Was haben wir hier? Ein prominent sichtbares Bildelement in einer Farbe, die sich deutlich vom Hintergrund abhebt. Gleichzeitig auch ein Element, das sonst nicht dort erscheint und allein schon durch das Auftauchen in bestimmten Situationen auf sich aufmerksam macht. Und letzten Endes der Umstand, dass die Energieleiste bereits zur Hälfte geleert ist. Und dann kommt rechts oben die Einblendung, dass sich "die Energieleiste des Bosses am unteren Bildschirmrand befindet"??? Hallo?