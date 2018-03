Wenn selbst eine Hand auf dem Rücken noch zu einfach ist: Der Youtuber ImKibitz ist in They Are Billions ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen, um die Zombie-Wellen möglichst herausfordernd abzuwehren. Seine jüngste Strategie? Die Basis auf das Allernötigste zu reduzieren.

Zombies, Survival und Strategie? Das Konzept funktioniert:

Anfang des Jahres hat das Strategie-Spiel They Are Billions für Furore auf Steam, Youtube und Twitch gesorgt. Der frische Ansatz, bei dem sich das Spielprinzip auf das reine Überleben konzentriert, gepaart mit einem durchaus knackigen Schwierigkeitsgrad, hat Spieler und Zuschauer in den Bann gezogen. Mehr dazu erfahrt ihr im Blickpunkt "They Are Billions: Mit den Zombies kam der Hype".

Mittlerweile ist der Hype etwas abgeklungen, aber noch immer lassen sich neue Herausforderungen im Spiel des Entwicklers Numantian Games finden. Ganz vorne mit dabei ist ImKibitz, der zuletzt auf großflächige Verteidungsmaßnahmen verzichtet hat. Stattdessen überlebt er mit einer ganz kleinen Basis:

Im Video verteidigt InKimbitz seine Basis lediglich mit drei sehr dichten Wällen, während die vierte Seite von einem undurchdringbaren Wald geschützt wird. Hinzu kommen 17 Thanatoses, 24 Scharfschützen, ein paar Titanen und jede Menge Türme. Das sieht nicht nach viel aus, ist aber trotzdem sehr effektiv gegen tausende von Zombies. Das größte Problem, so führt der Youtuber weiter aus, ist die Wirtschaftlichkeit.

Sämtliche Truppen möchten schließlich bezahlt werden, ansonsten quittieren sie den Dienst und das führt früher oder später zu einer Niederlage. Die Herausforderung liegt daher im Ressourcen-Management, um die eigene Basis am Leben zu erhalten.

Eine Situation, die ImKibitz am Ende knapp aber erfolgreich meistert und eindrucksvoll unter Beweis stellt, dass sich They Are Billions noch lange nicht abgenutzt hat. Die einzige Frage bleibt: Was folgt als nächstes?