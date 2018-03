Die Modding-Community von Grand Theft Auto 5 ist wohl wirklich zu beneiden. Über vier Jahre nach dem Release sind fleißige Fans noch immer damit beschäftigt, das Beste aus dem Spiel zu holen. Die Grafik-Mod "NaturalVision Remastered" hat uns schon im letzten Jahr begeistert, denn sie sorgte laut dem Entwickler Rashid dafür, dass "die Grenzen zwischen Fantasie und Realität verwischen". Und die wurde nun erneut überarbeitet. Wie schön das alles aussieht, seht ihr im Folgenden:

Bereits die erste Form der Mod verschlang über 1.200 Stunden an Arbeitszeit. Das neueste Update verdreifacht diese Zeit nun. Demenstprechend gut sieht es auch aus. In einem Gespräch mit dem englischsprachigen Magazin PCGamer sagt der Entwickler, dass das Update "einige Änderungen im Gameplay, Waffen-Änderungen" und mehr beinhaltet. Trotz des "Drucks" von außen weiß Rashid dennoch, das gute Arbeit seine Zeit braucht. Seine größte Herausforderung sei außerdem gewesen, Straßen bei "extra sonnigem Wetter" nass aussehen zu lassen. Hilfestellung bekommt er da von seinen Fans, die ihn in der Beta-Phase mit Feedback versorgen.

Ein paar Eindrücke der Mod liefern euch diese Screenshots:

Auch Hubschrauber bleiben von der Mod nicht verschont

Sieht nahezu fotorealistisch aus

Der Entwickler hat sogar auf kleinste Details geachtet

Wer sein Spiel etwas aufhübschen möchte, kann sich die Mod "NaturalVision Remastered" kostenlos herunterladen.

Ganz schön abgefahren diese "GTA 5"-Mod. Das schafft bestimmt nicht jeder PC. Werdet ihr sie euch herunterladen oder habt ihr auch ohne Spaß? Schreibt es uns in die Kommentare!