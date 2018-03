Ein weises Sprichwort besagt: "Wenn es keinen Porno davon gibt, dann existiert es nicht". Das bewies vor einigen Jahren bereits die Beta zu Overwatch. Nun tritt wohl Fortnite in die Fußstapfen des Multiplayer-Spiels.

"Wenn ihr dann doch zum eigentlichen Spiel greifen wollt, seht ihr hier, wie ihr den Schatz von Anarchy Acres findet:

Dass auch Spiele im Comic-Stil für manch einen nicht nur als Videospiel selbst interessant sein können, habt ihr bereits an Overwatch gesehen. Der neueste Trend scheint jetzt allerdings Fortnite zu sein, wie die Insights der pornografischen Seite Pornhub zeigen.

Insbesondere die kalten, einsamen Monate sorgten für einen Anstieg an Suchanfragen. Zu den beliebtesten gehören demnach der Name des Spiels selbst, Fortnite Hentai, Fortnite Porn und Fortnite Penny. Bei Penny handelt es sich um einen spielbaren Charakter der meist als Tank fungiert. Das meiste Interesse zeigten Männer und Frauen zwischen 18 und 24 Jahren, wohin gegen Männer zu 136 Prozent häufiger Fortnite in die Suchleiste tippten. Außerdem übertreffen Apple-Nutzer die Android-Nutzer.

Wie ihr an der oberen Statistik seht, zählt Overwatch noch immer zu den beliebtesten Suchen. Gefolgt von unter anderem Minecraft (???), dem Kontrahenten Playerunknown's Battlegrounds und dem falsch geschriebenen Rainbow Six - Siege. Ob die User nun ihre Konsole, den PC, oder ihr Smartphone genutzt haben, geht aus der Statistik allerdings nicht hervor.

Schon verrückt, wonach einige Nutzer alles suchen, oder? Wir fragen euch jetzt besser nicht, welchen Teil ihr zu der etwas anderen Fortnite-Statistik beigetragen habt.