Nachdem sich die Fans Ende letzten Jahres über das Aussehen des Zukunfts-Ashs lustig machten, freuen sie sich zur Abwechslung mal mit ihm. Denn der ewig junge Abenteurer darf ein weiteres Pokémon sein Eigen nennen: Venicro, die Ultrabestie mit dem Typ Gift. Und die ist ganz besonders süß.

Venicro tauchte in den Spielen das erste Mal in Pokémon - Ultrasonne und Ultramond auf und nun auch im dazugehörigen Anime. In einer Folge machte Ash Bekanntschaft mit der Ultrabestie und fängt sie sogar. Somit ist Venicro gerade einmal das 50. Pokémon in seiner Sammlung. Wenn man die Reaktionen im Internet sieht, scheint es, als hätte es außerdem Pikachu kurz mal die Show als beliebtestes Pokémon gestohlen:

Das sind abseits von Pikachu und Co. alle Pokémon, die Ash je besessen hat.

#anipoke Today's episode was awesome! I don't think anything else needs to be said other than "YES!! POIPOLE IS PART OF THE TEAM!!" Even if it's temporary, I wanted Ash/Satoshi to catch it. Look at Poipole and Rowlet sleeping together! :D pic.twitter.com/8Lss1Hqxn5