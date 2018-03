Wenn die ersten Bilder zu einem angekündigten Spiel an die Öffentlichkeit dringen – versetzt mit großen Werbeversprechen – beginnt die Fantasie der Spieler zu arbeiten. Ihr fangt an, euch eine Vorstellung davon zu machen, wie das Spiel am Ende sein wird. Wir zeigen heute Spiele, die euch etwas ganz anderes glauben ließen als am Ende dabei herauskam.

Gerade wenn es um versprochene Features geht, die am Ende nicht enthalten sind, tun sich Entwickler und Publisher keinen Gefallen, sie im Vorfeld anzukündigen. Damit schüren sie nur Erwartungen, die dann enttäuscht werden, sobald erste Testwertungen verfügbar sind.

Manche Unterschiede zu dem Bild, das ihr zuvor im Kopf hattet, sind aber auch einfach überraschend. Denn vielleicht sind auch Spiele in der Liste, die euch am Ende genau so anders gefallen haben wie sie waren. Schaut am besten selbst!

Welche Beispiele fallen euch noch ein, in denen ihr ein bestimmtes Bild von einem Spiel hattet und dann beim ersten Start feststellen musstet, dass das völlig falsch war? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!