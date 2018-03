Fortnite: Bar verschenkt Geld an wahre Gewinner

Seid ihr gut in Fortnite - Battle Royale und gleichzeitig gerne in einer Bar? Dann dürfte sich für euch eventuell ein Besuch im englischen Huddersfield lohnen. Dort verschenkt die Studentenkneipe Warehouse 30 britische Pfund, wenn ihr im Mehrspieler-Shooter den ersten Platz erreicht.

Seit drei Wochen, so verrät der Besitzer in einem Gespräch mit Eurogamer, bietet er in seiner Bar eine besondere Fortnite-Challenge an. Derjenige, der als Erster in einer Woche das begehrte "Victory Royale" holt, erhält 30 britische Pfund. Eine Idee, die ordentlich Anklang, aber bislang nur wenige Gewinner gefunden hat.

Über 300 Matches wurden schon in der Bar gespielt. Lediglich zwei wurden auf dem ersten Platz beendet - nicht die beste Bilanz. Den Besitzer freut es trotzdem und er denkt schon darüber nach, die Herausforderung auszuweiten und jeden Gewinner zu belohnen. Bleibt nur zu hoffen, dass nicht gerade der Twitch-Streamer Ninja vorbeischaut.

Wir sagen dazu nur: Prost!

In der Bar werden übrigens auch andere Spiele angeboten, darunter Rocket League und Fifa. Allerdings dienen diese ausschließlich der Unterhaltung und sind an keinen Gewinn gekoppelt.