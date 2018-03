Mit Spielen wie Star Citizen wurden über Kickstarter und andere Crowdfunding-Webseiten bereits kolossale Spieleprojekte ermöglicht. Doch nicht nur den ganz großen Träumern kann die Schwarmfinanzierung bei der Verwirklichung ihrer Ideen helfen.

Ethan the Explorer - The Game ist ein Jump'n'Run, das von dem achtjährigen Ethan und dessen Vater kreiert wird. Auf Kickstarter stellen die beiden ihr gemeinsames Projekt in einem herzerwärmenden Video vor, in dem Ethan seiner kindlichen Fantasie freien Lauf lässt.

Seht euch das Kickstarter-Video zu Ethan the Explorer - The Game an!

Wie Ethan im Video darlegt, erforscht ihr in seinem Spiel diverse Level, darunter eine Waldwelt. Mit der Hilfe eines Zweigs könnt ihr dort gegnerische Goblins zerstören, so die Vision des kleinen Masterminds, und wertvolle Schätze finden. Die sogenannte Turtle-Gun, die wie eine Schildkröte aussieht und Schildkröten verschießt, ist nur einer der vielen Geniestreichen Ethans.

Im vergangenen Jahr wurde bereits ein GTA-ähnliches Spiel von einem Zwölfjährigen erfolgreich finanziert. Dafür brauchte es jedoch nur 90 Pfund. Ethan und sein Vater sind da etwas ambitionierter: 1.402 Dollar benötigt das Kreativteam für die Umsetzung seines Projekts.

Wer Ethan the Explorer - The Game auf Kickstarter unterstützen will, kann dies bereits mit einem Pfund tun. Wer das fertige Spiel erleben will, darf sich mit 5 Pfund beteiligen. Höhere Beiträge bringen euch zusätzliche Goodies wie Goblin-Shirts, Artworks und Beta-Zugänge. Wer 150 Pfund beiträgt, darf sich sogar von Ethan als Endgegner im Spiel verewigen lassen.

Zehn Menschen waren bei Veröffentlichung dieses Artikels bereits gewillt, Ethan the Explorer - The Game mit insgesamt 202 US-Dollar zu unterstützen. Bis zum Erreichen des Finanzierungsziels ist noch bis zum 21. April 2018 Zeit.