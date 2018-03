Auf dieses Spiel haben viele von euch gewartet: Far Cry 5. Wahrscheinlich werden die meisten Fans erwarten, dass sie viele Stunden mit dem neuesten Titel der Reihe verbringen werden - dem ist auch so. Und doch könnt ihr das Spiel auch in etwas mehr als fünf Minuten durchspielen. Wir verraten euch, wie.

Auch nach dem Launch sollen noch viele Inhalte für das Spiel kommen:

In Far Cry 5 seid ihr Teil einer Widerstandsgruppe, die gegen christlche Fundamentalisten kämpft. In verschiedenen Gebieten, die jeweils von unterschiedlichen Mitgliedern des religiösen Clans beherrscht werden, müsst ihr Mitstreiter finden, feindliche Stellungen erobern, oder Bullenhoden für ein Fest organisieren.

Oder aber ihr spart euch das alles, und beendet das Spiel direkt nach gut den ersten fünf Minuten. Am Anfang des Spiels landet ihr mit einem Hubschrauber in einem Dorf, das von den Fundamentalisten bevölkert wird. Ihr seid Teil eines kleinen Teams, das den Anführer der Sekte - Joseph Seed - festnehmen will.

Ihr stürmt also in eine Kirche, in der gerade ein Gottesdienst gehalten wird, von Jospeh selbst als Prediger. Nach einer kurzen Sequenz, in der euch die Gläubigen an den Kragen wollen, fndet ihr euch mit Handschellen in der Hand wieder. Vor euch Joseph, die Hände zu euch ausgestreckt. Das Spiel fordert euch nun auf, eine Taste zu drücken, um die Handschellen anzulegen.

Das könnt ihr tun. Oder aber ihr wartet einfach ab was passiert, wenn ihr es nicht tut. Denn nach kurzer Zeit gibt das Team einfach auf. Es erkennt, dass es in der Unterzahl ist und zieht sich aus dem Dorf zurück. Gleich darauf beginnt der Abspann, das Spiel ist beendet. Ist doch auch mal schön, ein Spiel so schnell abhaken zu können, oder?