100 Spanier spielen Fortnite: Was der Beginn eines peinlichen Spielewitzes sein könnte, ist in Wahrheit ein rekordverdächtiger Stream. Der Youtuber elrubiusomg hat die 100 besten spanischsprechenden Fortnite-Spieler zu einem Privatmatch eingeladen und über eine Million Zuschauer wollten das sehen.

Auf YouTube ist elrubius kein Unbekannter: Über 28 Millionen Abonnenten verfolgen regelmäßigs seine Videos. Sein Aufruf an die 100 besten Fortnite-Spieler aus Spanien hat demnach für jede Menge Aufmerksamkeit und vor allem Zusagen gesorgt. Am Wochenende war es dann soweit.

elrubius und 99 weitere spanische Spieler haben sich in den Kampf gestürzt und sollten im Laufe des Abends sogar den Twitch-Rekord von Ninja und Drake locker überbieten.

1.1M people watching @Rubiu5’s Fortnite BR tournament live right now on YouTube 😯 https://t.co/vhW8amAAFq pic.twitter.com/Lu7cMBc69Z