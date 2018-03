Der US-Marshall sitzt am Steuer des Wagens. Wir sind gerade nochmal so nach einem Hubschrauberabsturz weggekommen. Durch die Wälder Montanas. Erst aus den Augen verloren, dann wieder zusammen in einem Pick-Up der vermeintlichen Sicherheit nachjagend. Jäh brechen Autos aus den Seitenwegen, rasen uns von hinten nach. Schüsse knallen um den Kopf. Schnell das Maschinengewehr gezogen und voll draufhalten. Adrenalin schießt durch die Adern. Dynamit-Stangen fliegen durch die Luft.

Dann lieber mit Kabel, wie den Nacon Controller. Doch wie gut ist er im Vergleich zum Xbox One Elite Controller? Schaut selbst:

Plötzlich ist der Controller tot. Scheiße, Akku leer und nicht auf die Benachrichtigung geachtet. Far Cry 5 ist gerade zu spannend. Macht nichts, das Spiel sollte ja pausieren ... Was? Irgendwie hat sich Far Cry 5 den letzten Befehl gemerkt. Die Figur schießt immer noch wild um sich herum. Die Munitionsanzeige schrumpft dem Nichts entgegen. Das verdammte Spiel pausiert nicht!

Schnell aufgesprungen. Wo ist ein neuer Controller mit vollem Akku? Ah, da. Anstöpseln und Pause drücken. Was war das? Sonst pausieren Spiele doch, wenn der Controller ausfällt - wenn ich glaube, dass ich diese eine Szene gerade noch schaffe und den Akku mal wieder überschätze. Far Cry 5 scheint das vollkommen egal zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen wäre, aber mich hat das in dem Moment wirklich aufgeregt.

Wie kann es sein, dass es Spiele gibt, die nicht einfach pausieren, wenn der Controller ausfällt. Fast jedes Spiel bekommt das hin. Ausnahmen gibt es immer. Auf Reddit regen sich Spieler über Infamous - Second Son, No Man's Sky und - welche Überaschung - Far Cry 4 auf, dass diese Spiele ebenfalls nicht pausieren, sollte das Signal des Controllers plötzlich ausbleiben. Einige der Entwickler scheinen die Komfortfunktion später durch einen Patch hinzugefügt zu haben.

Ja, natürlich hätte ich schon reagieren können, wenn die Benachrichtigung eingeblendet wird. Aber manchmal ist man eben in einer spannenden Szene und will sie nicht unterbrechen. Außerdem - merke ich - verlasse ich mich auch auf diese Funktion. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass sie ein Standard ist. Deshalb meine Überraschung. Wenn Ubisoft das schon bei Far Cry 4 nicht hinbekommen hat, warum dann nicht bei Far Cry 5. So schwer sollte das doch nicht sein. Hoffentlich patchen sie das noch heraus. Denn es ist eine Komfortfunktion, die ich nicht missen will. Zur reinen Sicherheit.

Denn Far Cry 5 gefällt mir momentan sonst richtig gut. Hie und da habe ich Sachen auszusetzen. Logisch, hat man immer. Aber gerade die Handlung hat es mir angetan. Auch unser Tester ist vom Spiel überzeugt. Ab jetzt wird mit einem kabelgebundenen Controller gezockt. Dann habe ich das Problem erstmal nicht mehr.

Wie seht ihr die Sache? Wechselt ihr immer sofort euren Controller, wenn eure Konsole angibt, dass er bald leer ist? Oder geht es euch ähnlich wie mir und ab und zu setzt der Controller einfach aus und ihr verlasst euch darauf, dass das Spiel pausiert? Schreibt es uns mal in die Kommentare.