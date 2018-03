A Way Out heißt das neue Koop-Abenteuer der Macher hinter Brothers – A Tale of Two Sons. Wir verraten euch noch nicht zu viel, wenn wir sagen, dass das Ende dieser partnerschaftlichen Odyssee sehr überrascht und bei vielen Spielern auf die Tränendrüse drückt. An dieser Stelle möchten euch die besten und emotionalsten Reaktionen aus dem ganzen Internet präsentieren!

Ihr wisst noch gar nichts über das Spiel? Hier werden euch die Hauptfiguren vorgestellt:

An dieser Stelle möchten wir euch ausdrücklich warnen: Dieser Artikel enthält Spoiler zu A Way Out! Wer das Spiel gerne unvoreingenommen zocken möchte, sollte hier aufhören, zu lesen.

Den Anfang macht Sep von der deutschsprachigen Streamer-Truppe PietSmiet, der anscheinend ziemlich begeistert war:

Überwältigend trifft es ziemlich gut! Ich glaube so ein fettes Grinsen und so nah am Wasser hatte ich seit Jahren nicht mehr bei einem Game..



Ich hatte keine Ahnung was mich erwartet und bin glücklich dieses Spiel wirklich erlebt zu haben. #AWayOut



Bester Abend mit @Br4mm3n 💚 — SEP 💚 PietSmiet (@kessemak2) 25. März 2018

Aber auch andere Streamer und Personen außerhalb der Medienlandschaft scheinen das Spiel sehr genossen zu haben:

#AWayOut ist eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Kann es nur jedem empfehlen. Habe es mit @Johannyyy_ auf einen Anhieb in 6h durchgespielt. Meiner Meinung nach ist es das beste Co-op Spiel, dass jemals entwickelt wurde. Probs an die Entwickler! pic.twitter.com/5lzzbs4irs — Kaito サル (@MonkeyDKaito) 25. März 2018

#AWayOut what a great Game! Gutes Teamwork steht an oberster Stelle! Durch kleine Minigames wie "Dart, Hufeisen werfen oder Situps", gab es doch oft auch ein kleines Duell zwischen dir und deinem Partner.

Aber viele Ueberraschungen und die Story hat mich richtig gepackt! TOP pic.twitter.com/HIUs23ZaEC — Mary Berry (@Its_MaryBerry) 25. März 2018

Was soll man da sagen? #AWayOut war eines der besten Videospielerlebnisse die ich je hatte!

Danke fürs Begleiten auf dieser emotionalen Reise ihr Lieben.

Thank you @HazelightGames and @josef_fares for this masterpiece! — GamerGeek & GeschenkeGeek (@GeschenkeGeek) 24. März 2018

Wow! Einfach nur wow! Danke für diesen wundervollen Stream-Start in den Urlaub! 😱😍 Danke auch an @Morksen , der den Abend überhaupt möglich gemacht hat. ❤️ #AWayOut ist ein unfassbar krasses Spiel! Hat man gesehen, dass ich mir das Weinen am Ende verkneifen musste? 🤔😢 pic.twitter.com/ArlPklaW72 — LeeaPi (@_leeapi_) 24. März 2018

Bei manch einem regt sich sogar schon die Vorfreude auf eine Fortsetzung:

Hoffe das ein 2 Teil von #AWayOut kommt, den das Game war Hammer. Außer das mich @PyonStream noch immer als Verräter bezeichnet dadurch 😂🙈 — PatBCR (@Patbcrteam) 28. März 2018

Vor allem die Reaktionen aus der englischsprachigen Spielerschaft sind jedoch zum dahinschmelzen rührend:

Finished A Way Out and this was my girl after it ended lmao so sad pic.twitter.com/kxk8ROYD1m — Christopher Duarte (@Parasite) 25. März 2018

"Gerade A Way Out durchgespielt und so sah mein Mädchen aus, nachdem alles vorbei war. So traurig!"

Diese Streamerin ist ob des Twists zuerst sprachlos und dann vollkommen entsetzt:

Dieser Streamer kann sich ein niedliches Schniefen nicht verkneifen, während er mit den Tränen ringt:

Allem Anschein nach war A Way Out also ein voller Erfolg für diese Spieler! Habt ihr es schon gespielt und ähnlich emotional reagiert? Erzählt uns davon in den Kommentaren!

