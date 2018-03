Dass das Geschlecht für viele Gamer eine Rolle spielt, ist kein Geheimnis. Dass Frauen genauso gut zocken wie Männer, sollte auch keines mehr sein. Doch welche eine Linie zwischen Mann und Frau gezogen wird, wenn es ums Zocken geht, zeigt sich nach dem Start von Fortnite Mobile.

"Mädchen denken, sie sind wie wir, nur weil sie Fortnite spielen" heißt es in jüngsten Twitter-Postings. Ein paar von ihnen hat das englischsprachige Magazin Kotaku gesammelt. Sprüche wie diese zeigen, dass es für viele Männer oder eher Jungs unbegreiflich ist, dass auch das andere Geschlecht Interesse an einem Spiel wie Fortnite haben könnte. Das "Battle Royale"-Spiel ist in den letzten Monaten zu einem riesigen Hit außerhalb der Gaming-Kultur geworden. Erst kürzlich verhalf Rap-Star Drake dem Streamer Ninja zu einem Twitch-Rekord und Gamer nutzen Fortnite-Büsche, um ihre Liebe zu beweisen. Der Hype ist so groß, dass Lehrer sogar den Schulalltag gefährdet sehen. Und trotzdem: Unter jungen Leuten wird es zum Thema, dass Frauen das mobile Spiel zocken:

"Ich sehe mehr Frauen, die Fortnite zocken als Kerle" "Seitdem Fortnite Mobile draußen ist, haben alle Mädchen angefangen zu zocken und jetzt laggen sie, wenn sie Nachrichten schreiben" "Auf einmal kommt Fortnite Mobile raus und alle Mädchen wollen es spielen??"

Lustige Memes oder Videos zeigten oft, wie nervig es ist, wenn die Freundin Aufmerksamkeit will und der Mann gerade aber mehr Lust auf Fortnite zocken hat:

Wenn du süchtig nach Fortnite bist und deine Freundin nicht aufhört zu texten

Bilder, die darstellen, dass es auch andersherum sein kann, gehen selten viral. Dabei ist das Tolle an Spielen wie Fortnite Mobile oder PUBG Mobile, dass es für praktisch jeden spielbar ist, der ein Smartphone hat. Das Geschlecht sollte erst gar nicht darüber entscheiden, wer sich Gamer nennen darf.

Ich finde es super cool, dass Mädchen an meiner Schule Fortnite spielen! (...)

Selten fallen Kommentare positiv aus, wie zum Beispiel der obere. Auch wenn Fortnite einen eher kindlichen Comicstil hat, handelt es sich schlussendlich um einen Shooter und wie Kotaku Autorin Patricia Hernandez gut feststellt:

"Selbst wenn Frauen das beliebteste Hardcore-Spiel der Welt spielen, haben wir erneut Diskussionen über 'fake Gamer-Girls'" Wie Männer mit zockenden Frauen nicht umgehen sollten, haben wir übrigens in einem "Guide" niedergeschrieben.

Ein Lehrer einer Highschool zeigt im Gespräch mit dem Magazin ebenfalls, wieso diese Diskussion über "Fake-Gamer" sinnlos ist, egal ob Mann oder Frau, Mobile, Konsole oder PC:

"Unsere Schule hat viele Studenten mit niedrigem Einkommen, die sich keinen guten Gaming-PC leisten können und vielleicht haben sie die falsche Konsole. Die mobile Version war ein Segen für die Schüler, die nur ein Smartphone haben. Jetzt können sie dem Trend folgen."

Schaut man in die Vergangenheit, sieht es so aus, als wäre es für immer mehr Menschen normal, dass auch Frauen zocken. Einige Männer und Jungs wollen das allerdings leider nicht so wirklich wahr haben, was sehr schade ist.