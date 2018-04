Neben verblendeten Kultisten, die euch ans Leder wollen, bietet die Welt von Far Cry 5 eine Flora und Fauna, die unserer realen Welt nachempfunden wurde – und das durchaus stimmig, wie unser Test zum Spiel ergeben hat. Doch möglicherweise birgt das Spiel auch Mysterien und Geschöpfe die dem Fantastische entspringen.

Sehenswert: Der Launch-Trailer zu Far Cry 5.

Wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, sind Spieler in den Whitetail Mountains auf die verlassene Hütte eines gewissen Dicky Dansky gestoßen. An der Tür fanden sie eine Notiz: „Ich bin oben auf dem alten Aussichtspunkt. Ich habe das Gefühl, dass die Jagd bald vorüber ist und wir endgültig einen Beweis für den Bigfoot haben werden.“

Wer im Rahmen der nun startenden Nebenmission „Gone Squatchin’“ besagten Aussichtspunkt besteigt, stolpert über Knochen, seltsam große Fußspuren und schlussendlich auch die Überreste Danskys selbst. Immerhin fanden Spieler hier die Schlüsselkarte, mit der man in die Hütte des Verstorbenen gelangt. Und der steckte wohl schon so einige Mühen in die Suche nach dem Bigfoot.

Quelle: DutchSoldier01 / Reddit

Eine Karte offenbart zahlreiche Notizen und Markierungen über mögliche Sichtungsorte der sagenumwobenen Kreatur. Spätestens jetzt begann für Spieler die ultimative Schnitzeljagd. „Ist das Chiliad, nur noch einmal ganz von vorne?“, fragt ein Nutzer auf Reddit, wo Spieler ihre Funde und Theorien diskutieren. Damit weist er auf Spiele wie Grand Theft Auto - San Andreas und Grand Theft Auto 5 hin, in denen Spieler bereits vor Jahren nach dem Bigfoot beziehungsweise Anzeichen außerirdischen Lebens suchten.

Doch auch im Fall von Far Cry 5 entpuppt sich die Suche als äußerst kniffelig. Hinweise in Danskys Hütte haben Spieler inzwischen zu anderen Camps geführt, doch hier fanden sie mitunter nur weitere Karten mit anderen Hinweisen. Einen vielversprechenden Ort sahen Spieler in einer Höhle im Nordwesten der Karte, doch hier fanden sie lediglich die Leichen einer Familie, die einem Grizzly Bär zum Opfer fiel – so zumindest die offizielle Annahme der Figuren im Spiel. Falls doch der Bigfoot für den Tod dieser Menschen verantwortlich war, trug die Suche nach der Kreatur in besagter Region keine Früchte.

Bislang ist es Spielern nicht gelungen, die mysteriöse Kreatur in Far Cry 5 aufzuspüren. Fraglich ist jedoch auch, ob das überhaupt möglich ist. Vielleicht soll der Bigfoot überhaupt nicht gefunden werden? Möglicherweise bereitet der Entwickler Ubisoft Montreal mit diesen ersten Hinweisen auch auf einen kommenden DLC vor, der mit dem Geschöpf zu tun haben wird?