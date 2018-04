Auch wenn ihr in Far Cry 5 schon fleißig am Werkeln seid, wie selbsterstellte Counter-Strike-Maps oder "Resident Evil 7-Häuser zeigen, bleibt auch das neueste Spiel aus dem Hause Ubisoft nicht von Glitches und Bugs verschont, wie die folgenden, echt kuriosen Beispiele zeigen.

Habt ihr euch schon die Trophäe "Tod von oben" geschnappt?

Mittlerweile sind Bugs und Glitches ja so normal, dass sie eher zur Belustigung als für Ärger sorgen. Fangen wir damit an, alle Regeln der Physik zu brechen:

Dieser Spieler springt mitten in der Fahrt aus dem Auto. Den Grund dafür scheint das Spiel gar nicht zu verstehen und so fliegt das Auto wie eine Frisbeescheibe durch die Luft.

@G27Status @JeremyPenter



My lil brother found the funniest Far Cry 5 glitch I've seen so far: pic.twitter.com/3FX6lO8Sxa — Ethan McGrane (@ethan_mcgrane) 2. April 2018

Und erneut fliegen Fahrzeuge durch die Luft.

@NotCptnObvious and I found the funniest texture glitch while playing co-op far cry 5 @FarCrygame pic.twitter.com/NMAfifuAKb — Big Nuttt (@EthanMallaby) 29. März 2018

Hier haben die Texturen dem Twitter-Nutzer einen Streich gespielt.

Der Nutzer DarkLiberatorZone hat eine ganze Sammlung an verrückten Glitches.

So, this is the best bear glitch I've ever seen. I love Far Cry 5 so far. @FarCrygame @Ubisoft pic.twitter.com/WKiYPVSJzH — Ren Okage (@Ren_Okage) 30. März 2018

Habt ihr schon einmal so einen verrückten Bären gesehen? Bestimmt nicht.

here's a Far Cry 5 glitch to distract you from all thw Fortnite clips #FarCry5 #PS4sharehttps://t.co/bqRH3XBsnz pic.twitter.com/dtySrIQ52r — Point6 (@zeropoint6ix) 30. März 2018

Das sieht irgendwie gruselig aus.

Wie ihr seht, kann ein Spiel noch so gut sein - Glitches werden euch in Zukunft wohl dennoch begleiten.

Fliegende Fahrzeuge, verstörende Texturen und verrückte Bären. Glichtes können lustig aber auch irgendwie gruselig sein. Was habt ihr denn schon alles in Far Cry 5 erlebt?