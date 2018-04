Den Torpfosten küssen oder die Nacht zuvor mit dem Ball im Bett schlafen: Im Fußball oder anderen Sportarten sind merkwürdige Praktiken vor einem wichtigen Spiel längst keine Seltenheit mehr. Nun finden sie auch so langsam ihren Weg in den E-Sport, wie der folgende Clip beweist:

Im Clip ist Hajime "Tokido" Taniguchi zu sehen, der als einer der besten "Street Fighter"-Profis der Welt bekannt ist. Der amtierende EVO-Turniergewinner hat während der Capcom ProTour erneut bewiesen, warum er so gut ist und überlässt dabei nichts dem Zufall.

Vor dem anstehenden Match in Street Fighter 5 überprüft er zuerst die Distanz seines Kopfes zum Monitor - schließlich muss alles seine Richtigkeit haben. Viele Zuschauer haben sich in diesem Moment jedoch eine ganz andere Frage gestellt: Nimmt Tokido den E-Sport vielleicht was zu ernst?

Street Fighter 5 ist weiterhin nur exklusiv für PC und PS4 verfügbar:

"Absolut!" mag die eine Seite behaupten, allerdings sei erwähnt, dass Tokido auf solchen Turnieren eben seinem Job nachgeht. Dieser beinhaltet schlicht und einfach, möglichst der Beste zu sein und angesichts seiner bisherigen Erfolge haben ihm diese kleinen und durchaus kuriosen Tricks offenbar dabei geholfen. Selbst, wenn es nur Placebo sein sollte.

Im Laufe des Turniers hat Tokido übrigens erneut gewonnen. Ob es tatsächlich daran lag, dass er zuvor den Monitorabstand gemessen hat oder er einfach nur sehr gut ist, bleibt ungeklärt.