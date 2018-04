Der Erfolg von Ninja kam überraschend. Binnen kürzester Zeit wurde er dank dem "Battle Royale"-Hit Fortnite zum YouTube-Star. Als erster Livestreamer konnte er drei Millionen Follower für sich begeistern. Doch wem so viele Leute zuhören, der hat auch eine gewisse Verantwortung. Dem ist sich auch der Streamer Tyler Blevins - der bei seinen Fans als Ninja bekannt ist - bewusst und nun spricht er öffentlich darüber.

Ende letzten Jahres machte der bekannte Streamer PewDiePie Schlagzeilen, nachdem er einen Mitspieler rassistisch beleidigte. Was folgte waren diverse Maßnahmen gegen den YouTuber seitens der entsprechenden Videoplattform und Werbepartnern. Auch Ninja selbst tappte in die Falle, als er anfing zu rappen und wiederholt das N-Wort nutzte. Und das, obwohl es nicht einmal Teil des Songtexts des Rappers Logic ist.

Welp...looks like Ninja already dropped the N-word...smh and I had high hopes for him ughh @Nadeshot get ya mans 🤦🏽‍♂️ @Ninja pic.twitter.com/tETY8OunYQ

Seinen Fehler sah der Streamer allerdings schnell ein und entschuldigte sich öffentlich bei Twitter:

While I am confident that most of this is a misunderstanding, I recognize that it’s my responsibility to never let there be THIS kind of a misunderstanding. More than anything, I hate that any of my friends, fans, or viewers might feel disrespected. (Tweet 1)