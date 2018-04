Auch wenn sich in den oberen Rigen auf YouTube mittlerwele vermehrt Kanäle etablieren, auf denen nicht hauptsächlich "Let's Play"-Videos laufen, erfreuen sich YouTuber mit Fokus auf Gaming nach wie vor großer Beliebtheit.

Auf den ersten Blick findet ihr in der Top 20 die üblichen Verdächtigen. Dennoch gibt es in unserem neuesten Update ein paar kleinere Verschiebungen und sogar ein Comeback. So schafft es iCrimax mittlerweile nicht nur auf über eine Million Abonnenten, er hat es auch zurück in die Top 20 geschafft und belegt nach seinem jüngsten Aufschwung nun Platz 16 in der Liste der größten Gaming-YouTuber Deutschlands.

Ansonsten bleibt das meiste wie gehabt. Gronkh vergrößert seinen Vorsprung weiter und nähert sich mit großen Schritten der Marke von fünf Millionen Abonnenten. Bleibt das Wachstum auf dem Niveau der vergangenen Monate, dürfte er den nächsten Meilenstein bereits in wenigen Monaten erreichen.

Ein Trend, von dem kaum ein Kanal verschont bleibt, ist das "Battle Royal"-Spiel Fortnite. Nur wenige YouTuber der Top 20 verzichten auf Videos dazu. Wie sich diese Entwicklung weiterhin auf die Abonenntenzahlen auswirkt, lässt sich womöglich im nächsten Update ablesen.