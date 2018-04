Wer auf Twitter Bilder oder andere Inhalte heikler Natur veröffentlicht, muss damit rechnen, „geflaggt“ zu werden. Das bedeutet im Klartext, dass das soziale Netzwerk Besucher eurer Twitter-Seite warnt, dass sie sogenannte „sensible Inhalte“ enthält – das können etwa Erotikinhalte oder auch Kriegsbilder von Toten und Verletzten auf Nachrichtenseiten sein.

Welcher Kategorie das jüngste Bild des Nintendo-Fan-Accounts Supper Mario Broth zuzuordnen sein soll ist unklar – sicher ist, dass sich der Twitter-Algorithmus dazu entschied, es als „sensiblen Inhalt“ zu markieren. Das Foto zeigt einen Mann, der einen riesigen Kopf von Prinzessin Peach in die Höhe hält.

Below is a screenshot of the Tweet that mistakenly got this account flagged as containing sensitive content. As you can see, this was an error. I would never post actual sensitive content. This Tweet will be pinned until the situation is resolved. pic.twitter.com/nMnElZF9uj