Der Arcade-Modus von Far Cry 5 lädt zum Eigenbau ein: Während manche Nutzer direkt ein paar legendäre Mehrspieler-Karte wie de_dust 2 nachbasteln, sind andere dem aktuellen Hype rund um Battle Royale verfallen. Schon jetzt lassen sich zahlreiche PUBG- und Fortnite-ähnliche Spielmodi finden, die trotz zahlreicher Limitierungen überaus beliebt sind.

Im Video erhaltet ihr einen Eindruck von den Möglichkeiten der Far Cry 5 Arcade:

Wer an das Jahr 2017 denkt, der denkt automatisch an Battle Royale: Playerunknown's Battlegrounds und später Fortnite haben die Multiplayer-Szene im Shooter-Bereich ordentlich umgekrempelt. So ist es kein Wunder, dass im Map-Editor von Far Cry 5 bereits zahllose "Battle Royale"-Varianten zu finden sind. Manche davon versuchen sich recht nah am eigentlichen Spielgefühl:

(Quelle: YouTube, JordanAllen89)

Am Anfang geht es mit einem Fallschirm Richtung Boden, dort werden Waffen gesammelt und ihr kämpft gegen alle anderen Spieler. Der Nachteil zeigt sich jedoch sofort in den Limitierungen des Editors, denn die Einstellungen des "Team Deathmatch"-Modus lassen sich nicht ändern. Somit können getötete Spieler wieder ins Match einsteigen, was sonst im Battle Royale nicht möglich ist.

Das gilt auch für die vielen anderen Versionen, die aktuell in der Arcade herumgeistern. Diese leiden entweder an den spielerischen Einschränkungen oder aber sind in kurzer Zeit entstanden:

Die Sterne-Bewertungen der PUBG-ähnlichen Maps sprechen für sich:

Die bislang wohl beste Umsetzung geht an die Karte "island battleground v2", bei dem der Ersteller die kleinere Kartengröße clever ausnutzt. Die Map besteht aus mehreren kleinen Inseln, auf denen es somit früh zu ersten Gefechten kommt. Für Fans der langsamen Vorgehensweise ist ebenfalls gesorgt.

(Quelle: YouTube, Destiny Breaker)

Nichtsdestotrotz lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt festhalten, dass keine der nachgebauten "Battle Royale"-Karten einen wirklich Ersatz zu Fortnite, Playerunknown's Battlegrounds oder anderen Spielen dieser Art darstellt. Eventuell wird sich das in Zukunft ändern, sollte Ubisoft den Arcade-Modus von Far Cry 5 weiter öffnen.

Abseits von "Battle Royale"-inspirierten Maps lassen sich noch jede Menge andere spannende Ideen im Mehrspieler-Modus von Far Cry 5 finden. Zudem ist die Arcade gerade einmal eine Woche online und die Qualität der einzelnen Karten dürfte sich im Laufe der Zeit eher steigern.