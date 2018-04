Mit dem neuen God of War feiert einer der beliebtesten und berüchtigtsten Videospielhelden kommende Woche ein fulminantes Comeback: Spieler weltweit freuen sich auf die Rückkehr von Kratos und das bevorstehende Gemetzel. Doch warum sympathisieren Spieler eigentlich mit diesem alles andere als tadellosen Protagonisten? Wieso sind generell die Antihelden oftmals so beliebt bei Spielern?

Omis über die Straße helfen und Katzen vom Baum holen könnt ihr jeden Tag. Aber heldenhaft sein, die Welt retten – das sind Vorsätze, die so einfach nicht umzusetzen sind. Videospiele geben euch immer wieder die Gelegenheit, euch über die Schranken der Realität hinaus als tugendhaft zu beweisen. Das ist reizvoll, weil sie euch ermächtigen, Dinge in einem Ausmaß zum Guten zu verändern, wie es auch im echten Leben vielleicht verwehrt bleibt. Doch längst nicht alle vermeintlichen Helden, die ihr spielt, haben auch wirklich nur Gutes im Sinn.

Nein, wir wollen nicht wieder darauf herumreiten, wie Erzählung und Spielmechanik in Games manchmal in Konflikt geraten. Ihr wisst sicher alle wie absurd massenmordende Lara Crofts angesichts ihrer Figurenzeichnung eigentlich sind. Wir wollen euch tatsächlich einmal fragen, mit wie vielen scheinbaren Helden ihr euch in Spielen herumtreibt und vielleicht sogar identifiziert, die auch auf erzählerischer Ebene alles andere als eine weiße Weste haben.

Die Faszination, einen Antihelden zu verkörpern, ist seit jeher Teil der Populärkultur und damit natürlich auch eines so hoch interaktiven Mediums wie das der Videospiele. In unserer Bilderstrecke werfen wir einmal einen Blick darauf, welche beliebten Videospielfiguren eigentlich fragwürdige Identifikationspersonen darstellen, was sie so anrüchig macht und wieso ihr trotzdem nicht die Finger von ihnen lassen könnt.

Wer von den Aufgeführten ist euer Liebling und warum mögt ihr die Figur, obwohl sie so durchtrieben ist? Gibt es eine Figur, die eurer Meinung nach unbedingt in der Liste ergänzt werden sollte? Schreibt es uns in die Kommentare!