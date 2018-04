(Quelle: Imgur)

Dass Stardew Valley eines der besten Farming-Spiele der letzten Jahre ist, sollte jedem inzwischen klar sein. Das Spiel hat gekonnt das Erbe von Harvest Moon und Co. angetreten. Kein Wunder also, dass es immer noch viele Fans des Spiels gibt. Seitdem Stardew Valley auf der Nintendo Switch erschienen ist, spielen es immer mehr Leute auch unterwegs. Zum Beispiel ein Bauer, der während er sein Feld in Stardew Valley bepflanzt, sein wirkliches Feld mit einem Traktor bepflanzt.

Schaut euch mal das Intro zum Spiel an:

“Für mich ist Stardew Valley mehr wie in meinem Hinterhofgarten zu entspannen und herumzuwerkeln, statt wirklich zu arbeiten. Es hat immer noch den eskapistischen Faktor für mich, den beispielsweise etwas wie Farming Simulator nicht hat", schreibt Farmer Tim in einer E-Mail an Kotaku.

Wer jetzt denkt: "Wie kann man nur zocken und gleichzeitig mit einem Traktor herumfahren und ein Feld bepflanzen?" Keine Sorge, der Traktor wird über ein GPS-Signal auf Kurs gehalten und fährt zum Bepflanzen immer nur eine gerade Linie. Mit unter 9 Kilometerstunden tuckert Tim im Traktor das Feld rauf und runter, währen die Lenkung automatisch abläuft. Genug Zeit, um nebenbei ein Buch zu lesen oder eben Switch zu zocken.

Spielt ihr immer noch Stardew Valley? Oder ist das Spiel bei euch schon längst deinstalliert? Schreibt es uns doch einfach mal in die Kommentare. Falls ja, solltet ihr es bald wieder auskramen. Denn voraussichtlich dieses Jahr soll noch das Multiplayer-Update kommen.