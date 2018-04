Bisher kam der Großteil der Overwatch-Skins positiv bei der Community an. Zuletzt feierte das Internet den "Black Cat D.Va"-Skin. Doch bei Sombras neuestem Skin, Talon Sombra, ist sich das Internet einfach nicht einig: Ist das eine Perücke? Sieht Sombra nun aus wie die Sängerin Rihanna? Die lustigsten Reaktionen haben wir für euch rausgesucht.

Beim neuesten Event solltet ihr unbedingt mal reinspielen:

Der Talon-Skin kam gemeinsam mit weiteren Outfits für andere Helden im Zuge des Vergeltung-Events. Die größte Veränderung legte allerdings die freche Sombra hin.

Overwatch-Archiv: Datei gefunden…

Objekt identifiziert: TALON SOMBRA



Dateiinhalt verfügbar für Download in: 3 Tage pic.twitter.com/zEYGLNOSJN — Overwatch (@OverwatchDE) 7. April 2018

Eigentlich trägt die Hackerin einen Undercut mit pinken Strähnen. Ihre neue Frisur lässt sie hingegen sehr brav aussehen. Und die Fans werden sich einfach nicht einig, was sie von dem neuen Stil halten sollen.

Viele Fans finden, sie sähe aus, wie die Sängerin Rihanna.

why new sombra skin look like this gif pic.twitter.com/p39vgNznBL — simon | Hanjosi (@hanjosi) 7. April 2018

Oder Kim Kardashians Mutter Kris Jenner:

Sombra’s new Talon skin..... I can’t believe I’m a Kris Jenner main pic.twitter.com/CXwLmnD8Fq — ᶻᵃᶜʰᵃʳʸ ✨👨🏻🦊 (@Z_ninetales) 7. April 2018

Einige Fans verteidigen ihre Heldin:

"Talon-Sombras Frisur ist süß. Ihr seid alle nur gemein"

If you Then you

don’t love don’t deserve

me at my me at my pic.twitter.com/cXbEsoiBF9 — ⓛⓔⓧⓧ • SCREAMING FOR TALON SOMBRA SKIN 24/7 (@Teachuchu) 9. April 2018

Diese Userin stellt sich vor, dass Sombra wohl so aussah, als sie ihre Talon-Perücke angezogen hat:

sombra trying on wig for her talon skin pic.twitter.com/Uc2DLU2IrI — Ash 🌸 (@loonanese) 7. April 2018

which talon member let sombra cut her own hair in the bathroom with scissors she found in the kitchen. they could have stopped her. — ellie (@lorkhans) 7. April 2018

"Welches Mitgleid von Talon hat zugelassen, dass Sombra sich die Haare im Bad mit einer Schere geschnitten hat, die sie in der Küche fand? Sie hätten sie aufhalten können."

Talon Sombra looking like she's mad as all hell and wants to speak to the manager immediately pic.twitter.com/EqI8INIVYD — Lusca (@luscadefreitas) 7. April 2018

"Sie sieht aus als wäre sie total wütend und als müsste sie schleunigst den Manager sprechen"

Die arme Sombra. Gut, dass ihre Frisur wenigstens bei einigen Fans auf Zuspruch trifft. Wie findet ihr denn ihren neuen Talon-Skin? Schreibt es uns in die Kommentare!