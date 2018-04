Nach Logan Paul hat auch sein Bruder Jake Paul mittlerweile die Twitch-Plattform erreicht - und das auf Kosten des Streamers Summit1g. Der hat vor kurzem mit Jake ein paar Runden Fortnite gespielt und damit eine Kontroverse unter seinen Zuschauern ausgelöst. Die sind nämlich spätestens seit Logan Pauls Youtube-Skandal so gar nicht gut auf die Paul-Brüder zu sprechen.

Summit1g selbst ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Streamer auf Twitch und schon ziemlich lange im Geschäft mit dabei. Umso überraschender war es für seine tausenden von Zuschauern, als er am Wochenende einen Stream mit Jake Paul gestartet hat. Während dieser ziemlich ereignislos mit Fortnite ablief, hat der Twitch-Chat in der Zeit zum Rundumschlag gegen Paul ausgeholt.

Viele Fans haben ihren Unmut mal mehr, mal weniger direkt geäußert und teilweise sogar den YouTuber auf ziemlich grobe Art und Weise beleidigt. Das blieb Summit1g nicht verborgen, der sich im Laufe seines Streams mehrmals dazu kritisch geäußert hat:

"Ich bin, um ehrlich zu sein, ein wenig enttäuscht über den Chat. Ich dachte, das 1g-Team wäre etwas anders. Ich dachte, einige Leute hätten eine etwas dickere Haut."

Der Chat ließ sich davon jedoch nicht abbringen. So richtig ungemütlich wurde es aber erst nach dem Stream, bei dem sich Summit1g auf Diskussionen via Twitter eingelassen hat. Viele Fans, so berichtet Kotaku, hätten sich auch auf der Kurzmitteilungsplattform enttäuscht über die Zusammenarbeit von Summit1g und Jake Paul geäußert und angekündigt, den Streamer zukünftig nicht mehr zu verfolgen. Dieser reagierte wiederum mit sarkastischen und teils zynischen Äußerungen, die nur bedingt dabei geholfen haben, die Lage etwas zu beruhigen.

"Weißt du was Twitter? DU enttäuschst MICH! Ich erwarte unverzüglich Entschuldigungen", so Summit1g in einem mittlerweile gelöschten Tweet. Vor allem diese Antworten hätten laut einem Reddit-Beitrag viel eher dafür gesorgt, dass sich Fans von ihm enttäuscht und zurückgelassen fühlen. Der Stream mit Jake Paul sei nur die eine Sache gewesen, aber das anschließende Verhalten von Summit1g hätte zum Tiefpunkt geführt.

"Ich bin schon lange ein Fan, aber so möchte ich nicht behandelt werden. Die halbherzige "Entschuldigung" hat die Sache besiegelt", so der Reddit-Nutzer whuzzat.

Wie viele Abonnenten und Follower Summit1g im Zuge dieser Aktion verloren hat, ist derweil nicht genau zu sagen. Schließlich bringt Jake Paul immerhin auch eine eigene Community mit, die eventuell zu neuen Zuschauern geworden sind. Laut der Analyse von Social Blade sind die Follower-Zahlen in den letzten Tagen zumindest nicht gesunken.

Andere Twitch-Streamer wie Sodapoppin oder xQc befürchten jedoch, dass Summit1gs Kanal langfristig unter der Aktion leiden könnte. Langjährige Zuschauer zu vergraulen und im Gegenzug auf neue Abonnenten zu hoffen, sei nicht immer erfolgreich.