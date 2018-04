Im dem heute erscheinenden Action-Spiel Extinction müsst ihr es mit monströsen Orks aufnehmen. Doch die Wertungen auf Metacritic lassen erahnen, dass es sich hierbei um ein ebenso monströses Werk handelt. Bei derzeit 8 Kritiken erreicht Extinction eine durchschnittliche Gesamtwertung von 53 Prozent.

Das ist der Trailer zum Spiel:

Gamespace zeigt sich nicht ganz abgetan und vergibt 80 Prozent: "So wie es ist, ist es immer noch eine spielerische Wucht, unterbrochen von schnellen Frustrationen, die von misslungenen Attacken herrühren, die einen Angriff komplett unterbrechen können. Wenn ihr Ausschau nach einem hektischen "Hack'n'Slash"-Bosskampf-Spiel haltet, ist Extinction empfehlenswert. Diejenigen, die schnell von Bugs frustriert sind, sollten jedoch auf einige Patches warten".

PlayStation Lifestyle zeigt sich weniger begeistert und vergibt 60 Punkte: "Extinction ist einfach zu simpel, um seinen Preis zu rechtfertigen und konnte mein Interesse für die Kampange oder die Nebenmissionen nicht wecken".

Destructold wertet mit 40 Prozent und fasst sich kurz: "Extinction ist eine gute Blaupause für ein interessanteres Spiel".

GameSpot zeigt sich ähnlich enttäuscht und vergibt ebenfalls 40 Prozent: "Spielt eine Stunde und ihr habt im Grunde ein bisschen von all dem getan, was es zu bieten hat. Dann wiederholt ihr das alles so lange ihr es ertragen könnt. Es ist ein schwaches, eintöniges Spiel, dass als Schnäppchen bestimmt ist".

Keine Sorge! Trotz der eher enttäuschenden Gesamtwertung sichert sich Extinction keinen Platz in der Bilderstrecke. Dafür findet ihr darin Games, von denen ihr eindeutig besser die Finger lassen solltet.