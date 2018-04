In der Vergangenheit hat sich der US-Rapper Drake unlängst als großer Fan von Fortnite geoutet. Nun möchte er das noch einmal mit einem eigenen Song unterstreichen, allerdings nur, wenn Entwickler Epic Games mitspielt.

Wenn Drake anfängt zu rappen, dann hört die Hip-Hop-Welt zu. Nicht auszumalen was passiert, wenn ausgerechnet er in Zukunft über Fortnite rappen würde. Ist das aber realistisch? "Es muss passieren, aber es muss auf die richtige Art und Weise passieren", so Drake wortwörtlich in einem erneuten Livestream mit Ninja.

Später führt Drake aus, was er mit richtiger Art meint:

"Ich sage, wenn Epic mir das Emote gibt - wenn Epic mir das Hotline Bling Emote gibt - werde ich es tun. Bis dahin streike ich!"

Emote gegen Musik und im selben Atemzug, so der Rapper weiter, könnte Epic Games gleich noch weitere relevante Tänze mit einbauen. Ob die Entwickler aber auf den Vorschlag eingehen, bleibt noch abzuwarten.

Bei Hotline Bling handelt es sich übrigens um einen Song von Drake, in dessen Musikvideo er am Ende eine sehr spezielle Bewegung ausführt. Im Originalvideo ist die Stelle ab etwa Minute 4 zu sehen. Ein anderer YouTube-Nutzer hat derweil schon die Chance genutzt und ein Animationskonzept des Emotes erstellt:

Sollte also Epic Games der Bedingung von Drake nachkommen, dann wird es spätestens auf dem nächsten Album des US-Rapstars einen Song über Fortnite geben. Der Popularität des Multiplayer-Shooters dürfte das zugutekommen.