Für einen brandneuen Sneaker schlossen sich Puma und Sega zusammen und kreierten den Sega x Puma RS-0 "Sonic The Hedgehog". In Berlin konnten wir gestern einen ersten Blick auf den Schuh werfen und stellten fest: Er sieht etwas haarig aus.

Ganz im Stil des Igels hat der Schuh eine blaue, raue und haarig aussehende Oberfläche. Die teils karierte Sohle erinnert an klassiche Sonic-Level, die auf dem Event auch spielbar waren. An Sonics eigenen Schuhen haben sich die Designer scheinbar auch orientiert: Das Ende der Sohle ist feurig Rot, wie die Schuhe des Videospielcharakters. Auf den Schnürsenkeln seht ihr goldene Ringe.

Die Sohle erinnert an die klassischen Spiele

Das Fußbett der Schuhe ist golden

Bei dem Modell handelt es sich um einen Running-Sneaker aus den 1980er Jahren, der voraussichtlich im Juni 2018 erscheinen soll. Ein Preis ist bisher nicht bekannt.

Die Gaming-Lounge von Sega

In Segas Gaming-Lounge trafen wir auf den YouTuber Luigikid Gaming, der extra aus Österreich anreiste, um sich den Schuh anzusehen. In seinen überwiegend englischen Videos spielt er am liebsten Sonic-Spiele. Mit strahlenden Augen erzählte er uns, wie "geil" er den Sneaker findet, da er mit den Spielen des Igels aufgewachsen und ein riesiger Fan ist. Im Juni werde er sie sich auf jeden Fall kaufen.

Der Sega x Puma RS-0 "Sonic The Hedgehog" dürfe vor allem Sonic-Fans eine Freude bereiten. Was haltet ihr von dem Schuh samt seiner haarigen Oberfläche? Werdet ihr ihn euch kaufen?