Die meisten von euch sind beim Zocken bestimmt schon einmal etwas lauter geworden, weil das Spiel nicht wollte, wie es sollte. Ein 9-Jähriger aus der Stadt Lauf sorgte deswegen nun für einen Polizeieinsatz, wie das Magazin Baden Online berichtet.

Super Meat Boy - Bekannt für seinen Schwierigkeitsgrad bringt es euch sicherlich mal zur Weißglut:

Der Junge aus Lauf sei nicht nur ein paar Mal etwas lauter geworden. Stundenlang soll er geschrien haben. Seine Nachbarn befürchteten etwas Schlimmes und riefen die Polizei. Diese traf "auf alles gefasst" am Einsatzort ein und stellte fest: Der Junge hat nicht aus Not geschrien. Seine "Wut über das Versagen in einem Videospiel" brachte ihn wohl etwas zu sehr zur Weißglut. Zur Strafe gab es Ärger von den Eltern, wie aus dem Bericht der Polizei hervorgeht.

Welches Videospiel nun zu seinem lautstarken Ausrasten geführt hat, geht aus dem Artikel nicht hervor. Gibt es ein Spiel, dass euch lauter werden lässt oder seid ihr die Ruhe selbst?