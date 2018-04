Wer Videospiele gebraucht erwirbt, rechnet vielleicht mit vielen Dingen: In der Verpackung steckt das falsche Spiele oder vielleicht auch gar keins oder aber es ist defekt. Eher ungewöhnlich ist es, wenn auf einmal Drogen mit an Bord sind. Dies ist dem Sammler Julian Turner mit zwei NES-Spielen passiert, die er auf einem Flohmarkt erworben hat.

Verfügt auch schon über Seltenheitswert: Das NES Classic Mini

Als Retro-Fan und Sammler von alten Spielen treibt sich Turner nur allzu gerne auf kleineren Flohmärkten umher und erwirbt in aller Regelmäßigkeit ein paar Klassiker. In diesem Falle handelt es sich um Rollergames und Golf, die er günstig bekommen hat.

Zuhause angekommen, so berichtet Kotaku, muss er allerdings feststellen, dass es sich bei Rollergames um die PAL-Version handelt, die sonst nur in Europa und Australien vertrieben wurde. Eine solche Edition in den USA zu erhalten, ist definitiv selten. Als er dann noch feststellt, dass die Cartridge deutlich schwerer als normal ist, macht er sich die Mühe und schraubt das Gehäuse auf.

Im Inneren findet er zwei merkwürdige Plastiktüten, die dort eigentlich nicht hingehören. Nach dem Aufschneiden ruft er umgehend die Polizei, denn beim Inhalt handelt es sich offenbar um Drogen. Im Video könnt ihr das andersartige Unboxing mit erleben:

Um welche Drogen es sich handelt ist ebenso unklar, wie sie dort überhaupt hingelangt sind. Besonders kurios ist, dass Turner danach ein wenig Recherche betrieben hat und in einem Forum einen Fall gefunden hat, der seinem vielleicht nicht ganz unähnlich ist. Dort berichtet ein Nutzer, dass er in seinem Exemplar von Golf 5.000 US-Dollar aus dem Jahr 1985 gefunden hat.

Ob die Fälle eventuell miteinander zusammenhängen oder nicht, wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Kurios wäre es allerdings schon, wenn vor über dreißig Jahren Drogengeschäfte mithilfe von NES-Spielen stattgefunden hätten.