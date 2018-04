Overwatch: So lustig reagiert das Internet auf Meis neuen Skin

Kürzlich stellte Blizzard im Rahmen des Overwatch-Events Vergeltung eine große Auswahl an neuen Skins vor. Nachdem die Hackerin Sombra das erste Opfer einer hitzigen Debatte über ihre neue Frisur wurde, ist nun Meis neues Outfit an der Reihe.

Pajamei, so der Name des Skins, ist das neueste Outfit der Wissenschaftlerin. Mei trägt hier einen gemütlichen Pijama, der ihre Figur etwas merkwürdig aussehen lässt. Ihr Bein geht zudem durch ihre Hose:

Doch am lustigsten findet das Internet wohl, dass es aussieht, als hätte sie einen etwas deformierten Rücken.

Einige Nutzer stören sich nicht an ihren Kurven.

"Xenoblade Chronicles 2"-Fans werden sich erinnern:

