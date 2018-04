Skyrim VR: Spieler nimmt 5 Kilo in Himmelsrand ab

Wer kennt das Problem nicht? Etwas zuviel Gewicht auf den Rippen, aber die Lust auf Sport ist auch nicht so richtig gegeben - Videospiele machen einigen halt einfach mehr Spaß. Der Reddit-Nutzer elliotttate hat nun eine Lösung gefunden, die beides vereint: Mit Skyrim VR hat er innerhalb kurzer Zeit fast 5 Kilo abgenommen.

Seit dem 03. April ist der moderne Rollenspiel-Klassiker The Elder Scrolls 5 - Skyrim auch in der VR-Variante für den PC verfügbar und kann dort ebenfalls mit seiner Immersion beeindrucken. Für elliotttate war es jedoch nicht genug, nur mit der Brille ganz bequem vor dem PC zu sitzen und Himmelsrand zu erkunden. Er wollte mehr und hat sich drei wichtige Regeln gestellt.

Die erste Regel: In den Kämpfen ignoriert er die Hitboxen und verhält sich mehr oder weniger so wie in einem echten Gefecht. Sprich, er weicht Pfeilen aus, versteckt sich hinter Objekten und sucht in Schwertkämpfen die direkte Konfrontation. Die zweite Regel besagt, dass er sämtliche Antworten seinerseits in Dialogen laut vorliest - das würde zwar etwas merkwürdig aussehen, aber steigert für ihn die Immersion.

Zu guter Letzt verzichtet er auf Pferd und Schnellreisen. Er erkundet Himmeslrand in VR komplett zu Fuß und ahmt dabei sämtliche Bewegungen nach. Wenn er im Spiel über das Feld sprintet, dann rennt er auch in der Realität auf der Stelle. Damit hat er innerhalb kürzester Zeit riesige Fußmärsche zurückgelegt, die gleichzeitig eine Art Sportprogramm gewesen sind. Laut eigenen Angaben hat er mittlerweile etwa 5 Kilo abgenommen.

Solltet ihr euch davon angespornt fühlen, dann hat elliotttate vorher noch einen ganz wichtigen Tipp für euch: Zieht euch vernünftige Laufschuhe an, denn ansonsten könnte es ganz schnell schmerzen.