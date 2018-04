Wenn eine Videospielvorlage die große Leinwand erreicht, dann geht das nur selten wirklich gut aus. Rampage mit Dwayne "The Rock" Johnson könnte das nun ändern, basiert die Geschichte des Films doch nur lose auf dem Atari-Klassiker. Zumindest die ersten Kritiken sind durchaus vom Action-Gewitter angetan - wenn auch nicht jeder.

Wer hätte vor rund einem Jahr gedacht, dass ausgerechnet Rampage den Fluch der Videospiel-Filme brechen könnte? Vermutlich niemand. Nichtsdestotrotz steht der Film laut der Filmkritik-Webseite Rotten Tomatoes aktuell bei einer Bewertung von 53 Prozent und wäre damit tatsächlich der bislang beste Videospiel-Film. Zurzeit führt dort noch Tomb Raider mit Alicia Vikander, welcher bei 49 Prozent steht.

Schauspieler Dwayne Johnson freut es sichtlich, dass ausgerechnet eines seiner Filmprojekte den vermeintlichen Fluch abschafft. Und er muss es ja schließlich wissen, habe er doch in dem "Stinker" Doom von 2005 mitgespielt:

Wow! Very cool RAMPAGE news! Not pointing to the scoreboard yet, but it seems we may have finally broken the dreaded video game curse. And remember, I starred in the stinker “Doom” so I have lived thy curse 🙏🏾 https://t.co/2FSb0wXavK