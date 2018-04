Es gibt Spiele, die sind in Japan - wo sie auch meist herkommen - durchaus erfolgreich und haben eine große Fan-Gemeinde. Man möchte meinen, was die Gamer am anderen Ende der Welt erfreut, kommt auch im Westen gut an. Tja, das ist oft eben nicht der Fall. So, wie auch westliche Spiele in Japan oft keinen Erfolg haben, treffen auch japanische Produktionen nicht immer den Geschmack westlicher Spieler.

Das kann verschiedene Gründe haben. Manchmal verstehen die Spieler hierzulande den Humor nicht, weil die Bildsprache nicht geläufig und die Übersetzung nicht so gut gelungen ist. Manchmal ist das Konzept einfach zu sehr auf japanische Kultur ausgelegt, die sich nun mal in vielen Punkten stark vom Westen unterscheidet. Manchmal geht der Versuch, ein Spiel gezielt auf den westlichen Markt auszurichten, einfach nur in Richtung "bizarr" (so wie Lollipop Chainsaw, oben im Bild; aber wir fanden das eigentlich ganz lustig!). Und manchmal .. haja, manchmal ist es halt einfach so.

Nur, um es klarzustellen: Das hier ist keinesfalls ein Artikel im Stile von "Buääääh ... Japanische Spiele sind voll doof. Call of Warfare 17 und Pro Evo Fifa sind viel bessererererer ..." - Das wäre Blödsinn. Denn wir mögen gute Spiele, egal aus welcher Ecke der Welt sie kommen. Und gerade japanische Spiele sind oft so überbordend kreativ und anders, dass wir sie umso lieber mögen.

Hier geht es lediglich darum, dass die folgenden Spiele im Westen nun mal nicht so gut funktioniert haben. Die Chancen stehen aber hoch, dass ihr vielleicht welche davon selbst gespielt und durchaus Gefallen daran gefunden habt. Wenn dem so ist: Den Spaß wollen wir euch auf keinen Fall nehmen! Aber seht selbst:

Ist was dabei, das ihr kennt und mögt? Oder umgekehrt: Findet ihr auch, das eines der genannten Spiele hierzulande zu Recht keinen Erfolg hatte? Und falls ja, warum ist das so? Eure Meinung würde uns sehr interessieren. Schreibt uns eure Ansichten gerne in die Kommentare!