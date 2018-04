Fortnite hat die Herzen Tausender Spieler rund um den Globus wie im Sturm ergriffen. So beliebt ist der Online-Shooter aus dem Hause Epic Games, dass er in Mobile-Form sogar bereits den Alltag an US-Schulen gefährdet. Viele Spieler zeigen sich von aufbrausenden Lehrern eher unbeeindruckt – da braucht es schon schwerere Geschütze wie Naturkatastrophen, um die Nasen der Zocker von den Bildschirmen zu lösen.

Denkste! Wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, war ein Tornado in Greensboro im US-Bundesstaat North Carolina jüngst kein Grund für einen Fortnite-Zocker, das Spiel zu beenden. Die 217 km/h schnelle Windhose löste den Notstand aus, zerstörte zahlreiche Häuser und kostete ein Leben. Anton Williams beeindruckte das nahende Unheil zunächst offenbar herzlich wenig.

„Ich saß zu Hause und spielte Fortnite und plötzlich hörte ich Lärm. Ich sah aus dem Fenster und sah, wie die Dächer der Häuser vor mir wegflogen“, so Williams im Interview mit dem Lokalsender WXII 12. Hinter ihm im Bild: ein umgedrehter Truck. „Dann habe ich mich wieder hingesetzt, weil ich nur noch ein paar Leute in meinem Spiel hatte. Ich wollte versuchen, die Partie zu beenden.“

Als irgendwann die Strommasten vor seinem Haus umkippten, entschied sich Williams letztendlich doch dazu, in Deckung zu gehen, und versteckte sich mit seiner Schwester und seinem Neffen im Badezimmer. Mit seinen Gedanken war er allerdings auch weiterhin woanders: „Ich dachte ehrlich gesagt nur an das Spiel. Ich hoffte aber, dass jeder in meiner Umgebung okay war.“