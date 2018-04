Das Ziel eines Trophäenjäger ist es, sich die Platin-Trophäe eines Spiels zu schnappen. Dass diese in den meisten Fällen nicht einfach zu ergattern ist, ist selbsterklärend. Das kürzlich erschienene Spiel Slyde gibt euch allerdings die Möglichkeit, euch binnen Sekunden das begehrte Stück zu schnappen. Und das für nur 1,19 Euro. Wie das geht, erklären wir nun.

Bei Slyde handelt es sich im Grunde um ein Denkspiel, das aus mehreren Schieberätseln besteht. Für so ein Bild braucht ihr eigentlich mehrere Minuten. Die Puzzle folgen allerdings allesamt demselben Muster, sodass ihr bei jedem "Rätsel" dieselbe Tastenkombination eingeben könnt, um euch die Platintrophäe in 30 Sekunden zu schnappen. Wählt den mittleren Schwierigkeitsgrad und verschiebt die Bilder in folgendem Muster:

R R O R O L O L L U R U U R R O L O L O L U U U R R O L O L U R U L O O O R R R. R steht für Rechts, L für Links, O für Oben und U für Unten.

Nun sollte die Platin-Trophäe die Eure sein. Seid ihr echte Trophäenjäger oder legt ihr eigentlich nicht so viel Wert auf virtuelle Errungenschaften? Schreibt es uns in die Kommentare!