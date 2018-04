Viele Jahre lang galt Billy Mitchell als einer der besten Arcade-Gamer der Welt. Der "King of Kong" hat einst in Donkey Kong einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt. Nun wurde er von der Webseite Twin Galaxies und dem Guiness Buch der Rekorde aberkannt. Mitchell soll geschummelt haben.

Selbst in Fallout 4 spielbar: Der Klassiker Donkey Kong

1.062.800, 1.050.200 und 1.047.200 - alle drei Punkterekorde hat Billy Mitchell aufgestellt. Nun sind sie nicht mehr gültig. Laut einer Mitteilung von Twin Galaxies, einer Webseite, die seit 1981 Videospielrekorde sammelt, gibt es genügend Indizien, dass Mitchell die Rekorde nicht in der Arcade-Version aufgestellt hat. Stattdessen soll er einen Emulator genutzt haben, der ihn entsprechende Vorteile gewährt.

Schon bei seinem ersten Rekord mit 1.047.200 Punkten sollen viele Nutzer skeptisch gewesen sein. Als Nachweis hat Mitchell in der Dokumentation "The King of Kong" lediglich eine VHS-Kassette ohne Ton eingesendet, die ihm beim Aufstellen des Rekords zeigt. Dort, wo die Punktzahl steht, flackert es jedoch und es sei auffällig, dass keine Tonspur vorhanden ist. Dies würde sonst Mitchell sofort entlarven, denn die Arcade-Version klingt anders als ein Emulator.

Für seinen letzten Rekord gibt es wiederum so gut wie gar kein Beweismaterial. Lediglich ein Mitarbeiter von Twin Galaxies soll die Punkte bestätigt haben. Das ist jedoch nicht aussagekräftig genug. Mitchell widerspricht den Vorwürfen und beteuert seine Unschuld. Nichtsdestotrotz erkennt Twin Galaxies die Rekorde ab und auch sein Eintrag im Guiness Buch der Rekorde wird entfernt.

Mitchells Rivale Steve Wiebe ist nun der neue Rekordhalter, der als erster die magische Grenze von einer Million Punkte knacken konnte. Ob er zukünftig im Guiness Buch der Rekorde auftauchen wird, bleibt abzuwarten.