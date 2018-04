Deutschland ist ein buntes Land! Leider vermitteln die meisten Games jedoch ein eher stereotypes Bild der hiesigen Kultur. Dass dies nicht zwangsläufig so sein muss, beweist eine Handvoll Spiele mit massig Lokalkolorit.

Sicher kennt ihr das: Wenn ein Spiel inhaltlich irgendwie mit Deutschland zu tun hat, gibt es oft genau ein Szenario, das herangezogen wird, und zwar der Zweite Weltkrieg. Hier ballern dann Nazis gegen Alliierte so lange hin und her, bis kein Stein mehr auf dem anderen steht. Da wir diese recht einseitige Darstellung ein bisschen schade finden, haben wir euch eine Liste mit Beispielen zusammengestellt, die ein etwas aktuelleres und diverseres Bild der Bundesrepublik vermitteln.

Wie Iron Harvest zeigt, ist die Bundesrepublik auch als Standort für innovative Entwicklerstudios attraktiv:

Hier findet ihr Dialekte, märchenhafte Architektur, Brauereikunst und lokale Spezialitäten aller Art. Wolltet ihr immer schon wissen, wie Berlin wohl in 50 Jahren aussieht? Habt ihr euch schon immer gefragt, welche furchterregenden Fabelwesen in Bayern ihr Unwesen treiben? Oder wo zur Hölle ihr an einem Sonntag Bier holen könnt? Plagt euch keine Sekunde länger mit euren brennenden Fragen, denn diese Spiele haben die Antworten.

War etwas aus eurer Region dabei? Fühlt ihr euch durch die Darstellung in den Spielen gut repräsentiert oder ist euch das Meiste nach wie vor zu oberflächlich und klischeebehaftet? Vielleicht kennt ihr ja sogar noch ein paar weitere Geheimtipps mit lokaler Couleur, die ihr uns gerne verraten würdet? Hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar!