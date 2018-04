Bei einem Turnier zu Puyo Puyo wollte der YouTuber Mokou so richtig sein Können unter Beweis stellen. "Für den Fall, dass ich nicht in die Preisgeld-Region gelange, werde ich mich als Profispieler zurückziehen", so seine Worte vor dem Turnier. Am Ende hat er sich bei seinen Fans sieben Minuten lang entschuldigt.

Auf der Nintendo Switch einen Blick wert: Puyo Puyo Tetris

Mokou, der laut Kotaku eher für seine Livestreams bekannt ist, durfte am Wochenende zum ersten Mal in einem "Puyo Puyo"-Turnier antreten. Umso überraschender war seine vorherige Ankündigung, dass er auf jeden Fall ein Preisgeld gewinnen möchte, ansonsten hört er direkt auf. Und so kam es, wie es kommen musste: Mokou ist schon in der ersten Turnierrunde ausgeschieden.

Seine Karriere durfte er aber nicht beenden. Ausgerechnet der "Puyo Puyo"-Produzent Mizuki Hosoyamada hat es ihm zur Aufgabe gemacht, dass er mindestens einmal gewinnen soll - danach könne er immer noch aufhören, wenn ihm danach ist. Für Mokou keine einfache Situation. In einem anschließend siebenminütigen Video entschuldigt er sich außerordentlich für seine Fehler:

(Quelle: YouTube, もこうの実況)

Diese Entschuldigungsform nennt sich im japanischen "Dogeza" und kommt üblicherweise nur dann zum Tragen, wenn jemand einen sehr großen Fehler begangen hat.

Neben zahlreichen Entschuldigungen bittet Mokou im Video außerdem seine Fans um eine letzte Chance. Diese dürfte ihm wohl gewährt werden. Nur beim nächsten Mal sollte er sich vielleicht nicht schon im Vorfeld als sicherer Sieger sehen.