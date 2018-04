Dass das im Jahre 2002 erschienene Prügelspiel Super Smash Bros. Melee auch heute noch gerne gespielt wird, beweist Joseph „Savestate“ El-Khouri, der kürzlich einen 14 Jahre alten Rekord im Spiel gebrochen hat. Im Modus „Zerstöre die Zielscheiben“ konnte der junge Mann alle zehn Ziele in nur 3,52 Sekunden zerstören.

(Quelle: Youtube, s.L ⃒ Savestate)

Die Aufgabe in „Zerstöre die Zielscheiben“ ist schnell erklärt: Nach der Wahl eines beliebigen "Super Smash Bros. Melee"-Charakters müsst ihr zehn in der Spielwelt verteilte Zielscheiben so schnell wie möglich zerstören. Doch vor allem die Charakterauswahl spielt dabei eine große Rolle, denn jeder Kämpfer verfügt über eigene Fähigkeiten und Angriffe.

Wie Kotaku berichtet, lag der seit 2004 bestehende Rekord mit Link bei 3,55 Sekunden. Joseph "Savestate" El-Khouri konnte den Rekord mit dem aus der "The Legend of Zelda"-Reihe bekannten Charakter jetzt mit einer Zeit von nur 3,52 Sekunden unterbieten.

Wie ihr im obigen Video sehen könnt, schaltet El-Khouri die Zielscheiben derart schnell hintereinander aus, dass die Mitverfolgung der Geschehnisse äußerst schwer fällt. Da fällt eine Bombe, der Boomerang wird eingesetzt, ein Pfeil abgeschossen und mit Links "Hookshot" ist das Ziel auch schon erreicht. Dass sich El-Khouri tierisch über sein Gelingen freut, ist nachfolgend anhand seiner Luftsprünge jedoch äußerst leicht zu erkennen.

Seid auch ihr Fans der Prügelspiel-Reihe, gibt es tolle Neuigkeiten für euch, denn Nintendo hat ein neues Super Smash Bros. für Nintendo Switch angekündigt.

Aktuell haben Besitzer einer Nintendo Switch noch keine Gelegenheit sich in einem "Super Smash Bros."-Ableger auszutoben. Der letzte Ableger erschien im Jahr 2014 und ist nur für Wii U und Nintendo 3DS erhältlich.