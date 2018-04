Unglaublich: spieletipps feiert seinen 20. Geburtstag! Zur Feier dieses runden Jubiläums steht diese Woche ganz im Zeichen von zahlreichen Gewinnspielen, bei denen ihr tolle Preise abstauben könnt, und um den Blick zurück (und auch nach vorn) in eine aufregende Zeit, in der sich so viel ereignet hat, dass wir tatsächlich eine ganze Webseite dazu ins Leben rufen mussten, um über alles zu berichten!

Als wir uns den Werdegang eurer Lieblingsseite und der Branche im allgemeinen so angesehen haben, ist uns erst bewusst geworden, wie viele herausragende Punkte in den vergangenen zwei Jahrzehnten die Spielelandschaft beeinflusst, bestimmt und verändert haben.

Daher haben wir uns jedes einzelne Jahr genau vorgeknöpft und einen Querschnitt der größten Ereignisse der letzten 20 Jahre zusammengestellt. Schaut mal rein, ihr werdet nicht glauben, was da alles geschehen ist:

Wie die Zeit vergeht ... Bei manchen dieser Punkte konnten wir kaum fassen, dass sie schon wieder mehrere Jahre in der Vergangenheit liegen. Sicher habt ihr auch noch die eine oder andere Begebenheit in Erinnerung, die wir hier nicht gelistet haben. Falls dem so ist, schreibt sie doch gerne in die Kommentare! So kriegen wir sicher eine noch ausführlichere und interessante Chronik hin.