2000 ist sie erschienen, die bisher erfolgreichste Konsole überhaupt. Viele denken heute nostalgisch auf das Gerät zurück: die Zeit, als DLCs und Mikrotransaktionen noch undenkbar waren. Doch genug nostalgischer Verklärung. In diesem Quiz werdet ihr mal so richtig auf die Probe gestellt. Kennt ihr euch wirklich so gut aus, wie ihr denkt?