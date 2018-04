20 Jahre spieletipps: Die Videospielbranche gratuliert

Im Laufe unserer Jubiläumswoche erreichten uns zahlreiche Glückwünsche aus der Branche: Fabian Siegismund, Onkel Jo, Nintendo, Ubisoft, Square Enix, Capcom und viele mehr schickten uns witzige und liebevolle Videogrüße, über die wir uns sehr gefreut haben. Wir haben einen kleinen Clip daraus gebastelt, den wir euch nicht vorenthalten möchten:

Happy Birthday to us! Die Spielebranche gratuliert spieletipps zum 20-jährigen Jubiläum

Aber nicht nur die Videospiel-Prominenz verbindet viel mit 20 Jahren spieletipps.de, auch die Community hat uns mit zahlreichen lustigen, absurden oder einfach nur schönen Erinnerungen an ihre Erlebnisse mit der Seite geschickt. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass so viele Menschen spieletipps schon so lange begleiten!

Ihr habt auch noch eine coole Geschichte in Zusammenhang mit spieletipps auf Lager? Dann nehmt doch noch bis Montag an unserem Gewinnspiel teil und gewinnt eine fette "GeForce GTX 1080 Ti"-Grafikkarte!

Wir möchten uns in jedem Fall ganz herzlich bei allen Lesern, Partnern und Freunden bedanken, die unsere Jubiläumswoche durch ihre Glückwünsche, Erinnerungen, die fetten Gewinnspielpreise und das tolle Feedback zu etwas ganz besonderem gemacht haben! Schön, dass ihr da seid! Mit euch können die nächsten 20 Jahre gerne kommen ...