Sprecht ihr davon, dass Spiele ihrer Zeit voraus sind, meint ihr in den meisten Fällen sicher innovative Mechaniken oder tolle Grafik. Auf manche Spiele trifft die Bezeichnung aber auch zu, weil sie scheinbar von Hellsehern geschaffen wurden. Wir zeigen euch Spiele, die die Zukunft voraussahen.

Wenn ihr glaubt, Geralt sei der mächtigste Hexer im Spielekosmos, werft doch mal einen Blick hinter die Kulissen der Spieleentwicklung. Denn da sitzen manchmal waschechte Wahrsager! Also scheinbar. Egal ob innovative Kraftstoffe in Metal Gear 2 - Solid Snake oder die Vorhersage kriegerischer Konflikte in First-Person-Shootern: Manchmal sind Zukunftsvisionen von Spieleschöpfern ein wenig zu nah an der Realität ...

In dieser Bilderstrecke möchten wir euch einmal Spiele zeigen, in denen eine Zukunft dargestellt wurde, wie sie später tatsächlich oder zumindest sehr ähnlich eintrat:

Ein wenig gruselig sind einige der Beispiele schon, oder? Habt ihr alle Spiele gespielt und im Nachhinein bemerkt, wie nah sie an der Realität waren? Schreibt uns in die Kommentare, falls ihr noch weitere erstaunliche Beispiele dafür habt, wenn Spiele die Zukunft vorausgesagt haben!