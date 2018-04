Seit einigen Tagen habt ihr mittlerweile die Möglichkeit, das neue God of War zu spielen. Dass ihr dies definitiv tun solltet, suggerieren zahlreiche Tests in einschlägigen Spielemagazinen: Schon vor der Veröffentlichung am 20. April 2018 erhielt Kratos' neues Abenteuer überragende Wertungen.

Sehenswert: Im Trailer gehen die Macher von God of War auf die Entwicklung von Spieleheld Kratos ein.

Warum ihr Metacritic und ähnliche Seiten grundsätzlich nicht zu ernst nehmen solltet, legten wir bereits in einer Kolumne dar. Dass die gebündelte Wertungsübersicht und Rangordnung nach Zahlen jedoch auch ihre Vorzüge hat, zeigt ein von der englischsprachigen Webseite Gamespot geteiltes YouTube-Video des God of War-Chefentwicklers Cory Barlog.

An dem Tag, bevor sein Baby nach langer Entstehungszeit endlich das Licht der Welt erblickte, machte es sich Barlog vor der Kamera gemütlich und warf einen Blick auf den aktuellen Review-Score von God of War auf der Webseite Metacritic. Die Zahl – zu diesem Zeitpunkt noch eine 94 – rührte ihn doch tatsächlich zu Tränen.

„Das sollte keine Rolle spielen, aber ich bin einfach so verdammt stolz“, so Barlog im Video. „Eine Menge Menschen haben viel Arbeit und Vertrauen da rein gesteckt. Ich kann mich glücklich schätzen, mit diesen Menschen zu arbeiten.“

Mittlerweile genießt God of War einen Metascore von 95 und sitzt damit neben anderen Erfolgen der jüngeren Geschichte wie The Legend of Zelda - Breath of the Wild und Super Mario Odyssey auf dem Spieleolymp. Wer wissen möchte, wie wir das epische Abenteuer von Kratos und Sohnemann Atreus bewertet haben, darf einen Blick auf unseren Test zu God of War werfen.

Das Ende einer langjährigen Spieleentwicklung kann auch aus anderen Gründen emotional ausfallen: In unserer Bildergalerie präsentieren wir Beispiele von Entwicklern, die ihre eigenen Machwerke einfach nicht mehr sehen konnten.