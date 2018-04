Nachdem erst kürzlich einige Weltrekorde von einem der besten Gamer der Welt aberkannt wurden, ist es umso erfreulicher, dass zahlreiche Spieler ihre Rekorde noch immer auf eine faire Weise setzen. Der folgende Streamer hat allerdings nicht einfach so einen Rekord aufgestellt - seine Augen waren dabei verbunden.

Der australische Streamer mPap hat sich an einen etwas anderen Rekord getraut, als er das 31 Jahre alte Game Punch Out spielte. In knapp über 20 Minuten schaffte er es, jeden seiner Kontrahenten zu besiegen, während er nichts vom Geschehen sah. Damit übertraf er sogar seinen vorherigen Rekord um fünf Minuten, wie das englischsprachige Magazin Kotaku berichtet.

Mit so einer guten Zeit hat er offensichtlich nicht gerechnet. Laut Kotaku habe er geglaubt, dass er für 24 Minuten wohl "tausende Versuche" brauchen würde. Mit knapp 20 Minuten bricht er den Rekord des Spielers Sinister1 von 21 Minuten und 38 Sekunden, den er bei einem Gaming-Marathon 2014 aufstellte.

Es ist an sich schon eine tolle Leistung, einen Rekord in einem 31 Jahre alten Spiel aufzustellen. Verbundene Augen erschweren die ganze Sache um ein Vielfaches. Habt ihr euch selbst schon an einem Rekord versucht? Schreibt es uns doch!