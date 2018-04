Die Tierrechtsorganisation PETA kritisiert den "Open World"-Shooter Far Cry 5 aufgrund der "unethischen und gewaltverherrlichenden" Möglichkeit virtuell zu angeln.

In Far Cry 5 geht es so manchen Tieren an den Kragen. Hirsche, Wölfe, Hasen und selbst Truthähne können vom Spieler erjagd werden, um ihre Felle beziehungsweise Federn anschließend gewinnbringend zu veräußern. Doch vor allem die Möglichkeit Fische mit einer Angel zu fangen stößt PETA sauer auf.

So fordet die Tierrechtsorganisation in einer offiziellen Pressemitteilung, dass künftig keine Videospiele mehr in Deutschland vermarktet werden sollen, "die das Jagen und Töten von Fischen oder anderen Tieren glorifizieren und banalisieren".

„Angeln bedeutet, Fische in eine Falle zu locken, sie minuten- bis stundenlang Angst und Atemnot sowie einem oft qualvollen Todeskampf auszusetzen, bevor sie schließlich erschlagen oder oft noch lebendig aufgeschnitten werden“, teilt die Meeresbiologin bei PETA, Dr. Tanja Breining, mit.

Es ist nicht das erste Mal, dass PETA Kritik an Videospielen oder gar an Plastik-Figuren übt. So forderte die Organisation zum Beispiel auch pelzfreie Figuren im Warhammer-Universum.

In einer Pressemitteilung äußerte sich Ubisoft zu den Vorwurfen PETAs:

"Far Cry 5 spielt in der riesigen fiktionalen offenen Welt Hope County, Montana. Die talentierten Entwickler dieser offenen Welt haben große Anstrengungen unternommen, um eine immersive Erfahrung zu erschaffen. Diese Erfahrung soll originalgetreu die atemberaubende Schönheit des echten Montana, seiner Einwohner und natürlich auch seiner Tierwelt wiedergeben. In Far Cry 5 kann man jagen, angeln, mit Dynamit um sich werfen oder mit Schaufeln um sich schlagen. Wir bei Ubisoft haben großen Respekt gegenüber allen Lebewesen. Darum bietet Far Cry 5 eine sichere Alternative zum Jagen, Angeln, Dynamitwerfen und mit Schaufeln um sich schlagen."

Far Cry 5 wurde am 27. März 2018 für PC, PS4 unc Xbox One veröffentlicht. Die Angel-Aktivität ist in dem "Open World"-Abenteuer rein optional. Menschlichen Gegnern müsst ihr hingegen oft das Licht ausknipsen.