Kratos und sein Sohn Atreus auf dem Boot: das Standard-Cover der Retailversion von God of War ist zwar ganz nett, aber irgendwie auch recht ruhig. Wer gerne mehr den Action-Fokus auf seiner Verpackung haben möchte, der muss einfach nur das Cover umdrehen - zumindest in den USA, wie Polygon berichtet.

Der God of War hat schon einiges erlebt - in unserem Video zeigen wir euch seine Vorgeschichte:

Demnach besitzt die Standard-Edition von God of War ein Wendecover, bei dem euch auf der anderen Seite ein ganz anderes Motiv erwartet. Dort ist Kratos mitsamt seinen Sohn im direkten Kampf gegen mehrere Gegner zu sehen:

(Bildquelle: Polygon)

Leider ist das Wendecover anscheinend nur für Käufer in den USA verfügbar. In den europäischen Versionen finden sich lediglich auf der Rückseite die üblichen Sicherheitshinweise. Hier müsst ihr also mit dem normalen Cover der Standardedition leben.

Wer übrigens noch nicht weiß, ob God of War wirklich gelungen ist, kann vorher einen Blick in den Test "God of War: Ein alter Gott in einer neuen Heimat" werfen.

Tschüss Griechenland, Hallo kalter und eisiger Norden: Mit dem neuen God of War wendet sich Entwickler Santa Monica von der griechischen Mythologie ab und lässt Kratos fortan gegen Odin und Thor antreten.